Ветеринарная служба Бурятии подвела итоги 2024 года. О результатах работы за прошедший год рассказала начальник управления ветеринарии Бурятии Евгения Цыренжапова.

- За отчетный период на территории республики в 5 районах Бурятии и городе Улан-Удэ фиксировались очаги бешенства. Также актуальной остается ситуация по бруцеллезу КРС, на сегодня зафиксировано 2 очага в Джидинском районе. Однако стоит отметить, что заболеваемость бруцеллезом за отчетный год снизилась более чем в два раза, - сказала Евгения Цыренжапова.

Дополнительно в различных районах Бурятии было зарегистрировано 12 неблагополучных пунктов по лептоспирозу в республики, а также выявлены случаи лейкоза крупного рогатого скота и трихинеллеза среди диких животных. В результате проведённых ветеринарных мероприятий удалось оздоровить 25 неблагополучных пунктов.

Кроме того, для контроля распространением инфекционных заболеваний специалисты ветеринарной службы принимали многоплановые профилактические меры. Всего было проведено 4,6 миллиона вакцинаций против таких болезней, как сибирская язва, ящур, лептоспироз и бешенство.

На протяжении года было проведено более 2 миллионов мониторинговых лабораторных исследований, что на 29% больше, чем в 2023 году, а также на 70% по сравнению с 2022 годом.

- С 1 марта 2024 года согласно федеральному законодательству, учет сельхозживотных стал обязательным. Это еще одно направление работы ветеринарной службы Бурятии. На сегодня в республике учтено 1080 920 сельскохозяйственных животных, - добавили в управлении ветеринарии РБ.

Одним из значимых достижений является успешная аккредитация 3 ветеринарных лабораторий. Так, за отчетный период успешно была расширена область аккредитации Республиканской ветеринарной лаборатории.

В целях обеспечения безопасности и качества продукции животного происхождения были проведены ветеринарно-санитарные экспертизы 466 395 туш. По итогам ветеринарного контроля непригодными оказались 206 тонн продукции.



С целью подготовки кадров управление ветеринарии Бурятии подписало соглашение с Бурятской государственной сельскохозяйственной академией. В 2024 году штат службы пополнился 11 выпускниками ветеринарного факультета академии. Важными мерами для привлечения кадров стали выплата подъемных и стипендий для студентов, заключивших целевые договора с ветеринарной службой.







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