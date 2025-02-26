На Госуслугах появился новый сервис для оформления пенсии

На Госуслугах появился новый удобный сервис для оформления пенсии. Оформить пенсию теперь можно в два раза быстрее — за пять дней. Для этого на «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация».

Он упрощает оформление пенсии: вместо 19 документов нужно подавать всего три, а в МФЦ надо будет прийти не пять раз, а один.

Сервис объединил комплекс услуг, в том числе:

- подачу заявления о доставке пенсии;

- получение справки о размере выплаты;

- оформление выписки из трудовой книжки;

- информацию о положенных мерах поддержки и льготах и др.

- При достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. Важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте, — подчеркнул вице-премьер.

Возможности сервиса расширят: до конца года можно будет оформить в личном кабинете электронное свидетельство. Оно позволит бесплатно посещать театры и музеи, получать скидки в аптеках и магазинах, пользоваться льготами в транспорте.

Фото: сайт «Госуслуги»