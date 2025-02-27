Общество 27.02.2025 в 09:17

В честь праздника Белого месяца в Улан-Удэ пройдет лазерное шоу

Место его проведения – на площади Советов
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Текст: Елена Кокорина
В честь праздника Белого месяца в Улан-Удэ пройдет лазерное шоу

В честь национального праздника Сагаалган, 1 и 2 марта жителям Улан-Удэ покажут лазерное шоу, которое пройдет на площади Советов. Также к Белому месяцу сменит наряд скульптура «Гостериимная Бурятия».

- Время проведения лазерного шоу: 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30. На фасадах здания вы сможете посмотреть красочное шоу с символами года. Также включим праздничную подсветку на телебашне на ул. Бабушкина. Ее украсят узоры бурятского орнамента и слова поздравлений «Сагаан hараар! Сагаалганаар! С праздником Белого месяца», - рассказали в мэрии города.

Помимо этого, к Сагаалгану обновили наряд на скульптуре «Гостеприимная Бурятия». Жителей и гостей столицы она будет встречать в красивом, традиционном платье с синим хадаком. Он символизирует небо, гармонию, согласие и спокойствие.

Фото: скриншот видео мэрии города

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