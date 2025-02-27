Общество 27.02.2025 в 09:35

В этом году 160 частных домов в Улан-Удэ перейдут на электроотопление

Это дома, расположенные в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В этом году 160 частных домов в Улан-Удэ перейдут на электроотопление

В этом году 160 частных домов в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» г. Улан-Удэ начнут использовать электроотопление в рамках проекта «Чистый воздух».

- В первую очередь помощь окажем малоимущим семьям, участникам СВО. С марта специалисты начнут звонить жителям и помогать им подать заявление. Для удобства горожан планируется создать систему «одного окна», чтобы избежать походов по разным учреждениям, - рассказал Сергей Гашев, первый заммэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры.

Для каждого дома будет разработана своя проектная документация. Подрядчики выполнят все необходимые работы по монтажу электропроводки согласно этому проекту. Затем работы проверит ПАО «Россети Сибирь», подготовив соответствующие документы.

Реконструкция электросетей начнется в апреле. Будет построено 11 новых трансформаторных подстанций общей мощностью около 6 мегаватт. Это позволит увеличить мощность электроснабжения СНТ в 6 раз и улучшить качество подачи электроэнергии.

Ранее здесь уже заменили старые провода длиной почти 1 километр, установили 55 опор ЛЭП и подключили каждый дом. Работы проходили в 10 ДНТ и СНТ. Это позволило сократить количество технологических нарушений с 54 до 18.

 

Фото: скриншот видео, телеграм-канал Сергея Гашева

Все новости

Жителям Бурятии рассказали, как избежать мошенничества с недвижимостью
27.02.2025 в 09:50
Жители Бурятии хотят зарабатывать больше
27.02.2025 в 09:44
В этом году 160 частных домов в Улан-Удэ перейдут на электроотопление
27.02.2025 в 09:35
Горсовет Улан-Удэ усилил систему контроля за нарушителями
27.02.2025 в 09:28
В Улан-Удэ второй подряд директор «Водоканала» получил срок
27.02.2025 в 09:21
В честь праздника Белого месяца в Улан-Удэ пройдет лазерное шоу
27.02.2025 в 09:17
Новые правила покупки домов с помощью маткапитала
27.02.2025 в 09:00
На Байкале дотла выгорел гостиничный дом
27.02.2025 в 08:52
В Улан-Удэ закрывают алкомаркеты
27.02.2025 в 06:00
В Бурятии 60-летняя женщина отправилась в колонию за убийство
26.02.2025 в 17:53
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
Жителям Бурятии рассказали, как избежать мошенничества с недвижимостью
Один из способов - это обратиться в Росреестр с заявлением о запрете проведения сделок без личного участия

27.02.2025 в 09:50
Жители Бурятии хотят зарабатывать больше
Средняя ожидаемая зарплата в республике выросла до 60 тысяч рублей
27.02.2025 в 09:44
В честь праздника Белого месяца в Улан-Удэ пройдет лазерное шоу
Место его проведения – на площади Советов
27.02.2025 в 09:17
Новые правила покупки домов с помощью маткапитала
Что изменилось?
27.02.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru