В этом году 160 частных домов в Улан-Удэ перейдут на электроотопление

В этом году 160 частных домов в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» г. Улан-Удэ начнут использовать электроотопление в рамках проекта «Чистый воздух».

- В первую очередь помощь окажем малоимущим семьям, участникам СВО. С марта специалисты начнут звонить жителям и помогать им подать заявление. Для удобства горожан планируется создать систему «одного окна», чтобы избежать походов по разным учреждениям, - рассказал Сергей Гашев, первый заммэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры.

Для каждого дома будет разработана своя проектная документация. Подрядчики выполнят все необходимые работы по монтажу электропроводки согласно этому проекту. Затем работы проверит ПАО «Россети Сибирь», подготовив соответствующие документы.

Реконструкция электросетей начнется в апреле. Будет построено 11 новых трансформаторных подстанций общей мощностью около 6 мегаватт. Это позволит увеличить мощность электроснабжения СНТ в 6 раз и улучшить качество подачи электроэнергии.

Ранее здесь уже заменили старые провода длиной почти 1 километр, установили 55 опор ЛЭП и подключили каждый дом. Работы проходили в 10 ДНТ и СНТ. Это позволило сократить количество технологических нарушений с 54 до 18.

Фото: скриншот видео, телеграм-канал Сергея Гашева