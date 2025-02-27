Общество 27.02.2025 в 09:44

Жители Бурятии хотят зарабатывать больше

Средняя ожидаемая зарплата в республике выросла до 60 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии хотят зарабатывать больше
Фото: архив «Номер один»
Аналитики российского рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru выяснили, у каких специалистов из Бурятии заметнее всего выросли зарплатные ожидания по сравнению с прошлым годом.

По данным базы резюме hh.ru, в начале 2025 года средняя ожидаемая зарплата в Бурятии составила 60 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 20%, в рублях этот прирост составил 10 тысяч. Однако средние зарплатные ожидания жителей республики ниже средних показателей по стране, которые составляют 70 тысяч рублей.

При этом наиболее значимый рост ожидаемых зарплат в Бурятии произошел у специалистов из сферы производства и сервисного обслуживания. По сравнению с прошлым годом, желаемая сумма доходов у таких кандидатов выросла сразу на 37 тыс. рублей, или на +37% (январь 2025 к январю 2024). Далее идут аграрии (рост суммы ожиданий на 15 тыс. рублей, или +10%), научные сотрудники и педагоги (рост на 11 тыс. рублей, или +19%), сотрудники розничной торговли, сферы искусства, развлечений и массмедиа (рост на 10 тыс. рублей, или +25%), маркетологи, специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (рост на 10 тыс. рублей, или +20%), HR-специалисты (рост на 10 тыс. рублей, или +17%), сотрудники фитнес-центров и салонов красоты (рост на 9,8 тыс. рублей, или +23%), а также кадры из добывающей отрасли (рост на 9,8 тыс. рублей, или +7%).

На самые высокие зарплаты в данный момент в Бурятии претендуют соискатели из таких направлений как «Сельское хозяйство» (159 тыс. рублей в среднем), «Добыча сырья» (150 тыс. рублей), «Производство, сервисное обслуживание» (137 тыс. рублей), а также «Строительство, недвижимость» (120 тыс. рублей) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (102 тыс. рублей).

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