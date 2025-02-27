Жителям Бурятии рассказали, как избежать мошенничества с недвижимостью

В России каждый собственник недвижимости имеет возможность обратиться в Росреестр с заявлением о запрете проведения сделок с его объектом без личного участия. Эта важная мера направлена на защиту прав собственников и минимизацию рисков мошенничества.

В Бурятии в 2024 году данной услугой воспользовались более 2300 граждан.

- Информация о запрете вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в течение пяти рабочих дней. Процедура бесплатна и не имеет ограничений по сроку действия. Важный аспект: после внесения записи никто, кроме самого собственника, не сможет провести сделки с его недвижимостью,- отметила заместитель управления Росреестра по Республике Бурятия Сарра Хайруллина.

Данный механизм введен в 2013 году и позволяет минимизировать риски мошенничества (например, при утере паспорта или документов о праве собственности) в случае длительного отъезда правообладателя. Причем таким способом можно защитить не только квартиру, но и дом, машино-место, земельный участок или долю в собственности. Особенно он актуален для пожилых людей, так как мошенники могут использовать такие ситуации в своих корыстных целях.

Однако следует помнить, что, если сделка основана на вступившем в силу судебном решении или требовании судебного пристава, предусмотренный запрет в ЕГРН не будет действовать.

- Собственники недвижимости могут легко оформить подобный запрет через портал Госуслуг, что требует наличия подтвержденной учетной записи и электронной подписи. Для удобства граждан предусмотрено оформление электронной подписи с помощью приложения «Госключ» через многофункциональные центры (МФЦ), а также прием заявлений, – отметила заместитель руководителя ГБУ "МФЦ РБ" Анна Павловна Найканчина.

Кроме того, подать заявление можно через личный кабинет Росреестра. Ведомство разработало инструкцию, которая поможет разобраться во всех нюансах. Стоит также учитывать, что запрет на сделки без личного участия используют не только в качестве защиты от мошенников. Он может быть полезен, например, в случае споров из-за недвижимости во время бракоразводного процесса или наследственного дела.

Также собственники могут защититься от мошенничества, добавив адрес своей электронной почты в ЕГРН. Это позволит получать уведомления от Росреестра о любых электронных документах, поступающих в отношении их недвижимости, мгновенно.

Фото: Номер один