Сельчане в Бурятии открыли мемориальную доску любимому баянисту

Накануне в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района Бурятии открыли мемориальную доску Сергею Цыдендамбаевичу Очирову. Более 40 лет он посвятил своему любимому делу – культуре, работая киномехаником, баянистом, худруком, артистом и директором сельского Дома культуры.

- Простой, любимый всеми, улыбчивый, 40 лет в культуре – это целая эпоха! Настоящий патриот своего родного края. Я его помню всегда с баяном на плечах. Очень скромный, но, когда хотел кого-то научить играть на инструменте или петь, становился строгим и настойчивым. Люди очень любили его, и в благодарность, теперь его именем хотят назвать и клуб, - сообщает в своем ТГ-канале министр культуры республики Соелма Дагаева.

Фото: скриншот видео ТГ-канала Соелмы Дагаевой