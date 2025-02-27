Общество 27.02.2025 в 11:10

В Улан-Удэ усилят работу автобусных маршрутов

Они удвоят свои силы для удобства горожан
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ усилят работу автобусных маршрутов

Сегодня, 27 февраля, с 17:00 для удобства горожан усиленно будут работать автобусные маршруты по направлениям мкрн Верхняя Березовка, Лысая гора, Зеленый, Левый берег и «сотые». Временные изменения связаны с проведением буддийского обряда «Дугжуубы» и продлятся до его завершения.

Сотрудники Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству будут дежурить по направлениям:

- мкрн Верхняя Березовка (маршрут № 37)

- мкрн Лысая гора (маршрут № 97)

- 115 мкрн (маршруты №№ 1, 40, 70, 71)

- мкрн Зеленый (маршруты №№ 3, 3А, 21А, 21, 44)

- ул. Гурульбинская, 15, остановка «Бурятгаз» (маршруты №№ 10, 19, 33, 46А, 55, 77).

Фото: Номер один

 

 

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