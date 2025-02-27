В Кижингинском районе чествуют 95-летнюю труженицу тыла

В Кижингинском районе сегодня чествуют труженицу тыла, многодетную маму с 95-летием. Долгожительница, уроженка села Могсохон - Цыренбал Аюшеевна Цыденжапова отмечает юбилейный день рождения, ей исполнилось 95 лет.

- Поскольку я росла в семье одна, с детства мечтала, что у меня будет много детей. Родила и воспитала восьмерых - пятерых мальчиков и троих девочек! Сегодня у меня 30 внуков и 57 правнуков! - с гордостью говорит юбилярша.

Все дети выросли воспитанными и работящими, получили образование, любимые профессии, обзавелись своими семьями, давно уже сами стали дедушками и бабушками.

- Наша землячка награждена медалью «Материнская слава II степени», имеет звание «Ветеран труда». Удостоена всех юбилейных медалей ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Также ей вручается юбилейная медаль «80 лет Победы» и свидетельство на получение единовременной выплаты как труженице тыла, - рассказала начальник отдела соцзащиты по Кижингинскому району Лариса Алексеева.

Фото: минсоцзащиты РБ