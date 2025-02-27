Горсовет Улан-Удэ выдвинул инициативу в контексте платных парковок

Сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов официально выдвинула в адрес Народного Хурала законодательную инициативу о внесении изменений в республиканский закон «Об административных правонарушениях».Инициатива предполагает внесение в закон положения, направленного на борьбу с теми, кто использовал платное парковочное место, но не заплатил за него. Предусматривается ответственность в виде штрафа. Размер штрафа — одна тысяча рублей. При повторном нарушении в течение года — две тысячи.«С проблемой транспортной загруженности сталкивается каждый город нашей страны. Перед администрациями муниципальных образований возникает проблема разгрузки транспортной сети. Одним из решений является создание эффективного парковочного пространства», - выступил перед депутатами горсовета Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. Он был докладчиком по этому вопросу.Он отметил, что организация платных парковок, в первую очередь, направлена на обеспечение доступности для населения социально значимых объектов, оптимизацию транспортного потока в перегруженных местах, сокращение для автомобилистов времени на поиск парковочного места, повышение безопасности на дорогах.При этом получение муниципальным бюджетом дохода от работы платных парковок является вторичным, и он будет направляться на благоустройство города, развитие парковочных пространств.Первым шагом по внедрению платных парковок, скорее всего, станет запуск «пилотного проекта» где-нибудь в центре Улан-Удэ — с привлечением к процессу на безвозмездной основе организации, имеющей положительный опыт в подобных проектах. «Пилотный проект», в случае его запуска, будет призван помочь с совершенствованием финансовой модели, технических и нормативно-правовых сторон. Будут оценены перспективы создания эффективных платных парковок в городе.«Значительный рост количества транспортных средств в нашем городе вызвал существенный дефицит парковочных мест. Свободных территорий для строительства новых парковочных пространств в центральной части горда практически не осталось. Поэтому создание платных парковок в центре города рассматривается, как вынужденная мера», - сказал Юрий Ткачев.Отдельные категории населения при организации платных парковок получают льготы по их использованию. В число льготников включают инвалидов, экстренные службы, многодетных граждан, ветеранов боевых действий, владельцев электроавтомобилей и так далее. Для них предусматривается 10 процентов мест на платных парковках.О том, что в городе действительно появятся платные парковки сейчас говорить рано.«Если инициатива проходит, то тогда уже можно будет в городе Улан-Удэ определять территорию и делать платные парковочные места. Если законодательная инициатива не будет одобрена Народным Хуралом, то мы ничего не сможем сделать», - отметил Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов.Такой подход разумен. Зачем заниматься этой темой, если на появившихся платных парковках автомобилисты будут парковаться без внесения оплаты, а юридических норм для наказания таких водителей не будет.По словам, Чимита Бальжинимаева определенные обсуждения введения платных парковок в городе шли.Председатель профильного комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков, пояснил, что вопрос организации платных парковок может быть решен на муниципальном уровне, но вопрос об административной ответственности за нарушение установленных правил находится в ведении Народного Хурала.Даже если республиканский парламент поддержит инициативу горсовета, потом городские власти намерены очень внимательно подходить к данной чувствительной для улан-удэнцев теме и делать все максимально открыто.