Полицейских Бурятии проводили на Кавказ

В Улан-Удэ состоялись проводы сводного отряда полиции в служебную командировку на Северный Кавказ. В течение полугода полицейским республики предстоит выполнять там задачи по обеспечению правопорядка и охране конституционного строя.«Обращаясь к сводному отряду, глава МВД Бурятии Олег Кудинов отметил, что личный состав органов внутренних дел республики всегда выполнял и продолжает с честью выполнять поставленные задачи, где бы ни приходилось нести службу. Он пожелал бойцам успешного выполнения задач по обеспечению конституционного порядка и безопасности на территории Северо-Кавказского региона и в положенный срок благополучно вернуться домой. Отдельные слова признательности руководитель ведомства выразил родным и близким за их понимание и поддержку», - рассказали в пресс-службе полиции.Также с напутствиями в адрес полицейских выступили бывшие силовики: зампред правительства РБ Вячеслав Сухоруков и председатель Комитета по госустройству Народного Хурала Петр Мордовской.Как отметили в МВД, перед отправкой в командировку полицейские прошли теоретическую и практическую подготовку. На территории Северо-Кавказского региона они сменят коллег, полугодовая служба которых подходит к концу.