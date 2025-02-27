Общество 27.02.2025 в 12:31

Летчики авиабазы Бурятии повышали мастерство на вертолетном тренажере

Повышение их квалификации проходило в Подмосковье
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Текст: Елена Кокорина
Летчики авиабазы Бурятии повышали мастерство на вертолетном тренажере

Лётчики-наблюдатели Забайкальской базы авиационной охраны лесов недавно вернулись с курсов повышения квалификации. Они проходили в Авиационном центре ФБУ «Авиалесоохрана» в подмосковном Пушкино.

- Специалисты изучили изменения в нормативно-правовой базе, технике безопасности и выполнили контрольный тренировочный полёт на комплексном вертолётном тренажёре «Ми-8-МТВ». Они смогли отработать полный спектр задач по определению навигационных элементов, ориентированию, обнаружению пожара и высадке десантников-пожарных, - рассказали в Авиалесохране республики.

Обучение прошли летчики из 14 регионов. Помимо Бурятии в нем

приняли участие Камчатский край, Чукотский автономный округ, Амурская, Магаданская, Новосибирская, Свердловская, Кировская, Нижегородская, Тверская, Владимирская, Архангельская и Мурманская области и республика Марий Эл.

Фото: Авиалесохрана Бурятии

 

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