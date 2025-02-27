Росреестр рассказал, как будет изыматься неосвоенная земля у граждан

1 марта 2025 года в силу вступят поправки в Земельный кодекс, которые регламентируют процесс изъятия садовых и огородных участков, если собственники их не используют. Эксперты проекта Минфина России моифинансы.рф рассказали про детали механизма изъятия земли, на которые обратил внимание Росреестр.

Согласно изменениям в Земельный кодекс, с 1 марта новый участок земли владелец должен будет освоить за три года. Норма касается садовых и огородных участков, а также участков, расположенных в границах населенных пунктов. За заброшенные участки будут штрафовать или изымать земли. В связи с этим в ряде СМИ появилась информация о том, что теперь у граждан надзорные органы смогут изъять землю в упрощённом порядке в связи с ее неиспользованием.

«Никакого «упрощенного» порядка изъятия земельных участков не предусмотрено», – говорится в сообщении Росреестра. Ведомство отмечает, что закон ориентирован прежде всего на собственников проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняком. Собственнику даётся 3 года, чтобы подготовить участок к использованию: очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т. д.

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