Щит и меч вашего здоровья: секреты сильного иммунитета

Каждый год 1 марта отмечается Всемирный День иммунитета, и этот день выбран не случайно. В начале весны наш иммунитет особенно нуждается в поддержке и внимании. Ведь иммунная система – это защитный механизм организма, который оберегает нас от вирусов, бактерий, грибков, ядов и аллергенов. Про главные секреты сильного иммунитета нам расскажет врач-терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Зинаида Андреева.

– Зинаида Дондоковна, объясните, пожалуйста, что такое иммунитет?

– Слово «иммунитет» происходит от латинского «immunis», что означает «чистый от чего-то» или «невосприимчивый к чему–либо». Чтобы наш «щит и меч», данный природой, работал эффективно, необходимо пересмотреть свой образ жизни и привычки.

Главные разрушители иммунной системы – это неправильное питание, частые стрессы, недостаток сна, чрезмерное пребывание на солнце, чрезмерные физические нагрузки и сидячий образ жизни, а также вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем.

Существует два основных типа иммунитета. Врожденный (неспецифический) иммунитет передается по наследству и формируется еще во время внутриутробного развития. Приобретенный (специфический) иммунитет формируется в ответ на воздействие патогенов и включает антитела, которые помогают организму противостоять инфекциям. Чем больше антител, тем выше уровень защиты. Несмотря на опасения по поводу прививок, современные вакцины используют только гены или молекулы возбудителей, что минимизирует риск для организма.

– Можно ли улучшить иммунитет с помощью питания?

Значительно повышают иммунную систему – лук (помогает организму в борьбе с микробами, способствует остановке роста раковых клеток), чеснок (восстанавливает организм после стресса, очищает печень, отличное средство для борьбы с воспалениями и опухолями), лимон, мед (содержит в себе антиоксиданты и вещества, которые поддерживают иммунитет) и имбирь (содержит огромное количество минералов и витаминов, которые быстро повышают иммунную систему).

Важно избегать жирной, острой, сладкой и мучной пищи. Для укрепления иммунитета необходимо следить за сбалансированным питанием, обеспечивающим организм витаминами и минералами.

Пить достаточное количество воды. Если в организме не хватает жидкости, то страдает питание тканей всех внутренних органов, что снижают защитные функции иммунитета и становится причиной развития заболеваний. Поэтому нужно выработать у себя привычку выпивать в течение дня 1–1,5 литра простой воды.

– Как укрепить и поддерживать иммунитет правильно?

В первую очередь, закаливанием организма, являющимся, по сути, тренировкой иммунной системы. Главный принцип закаливания: умеренность, постепенность и регулярность. Начните с малого: больше гуляйте, чаще проветривайте помещение, ходите по дому босиком, обтирайтесь намоченным полотенцем, умывайтесь прохладной водой. Потом можно переходить к более серьёзным процедурам: обливанию холодной водой, контрастному душу. Последний, кстати, очень полезен и для тренировки сердечно–сосудистой системы, улучшения состояния кожи. Однако начинать закаливание следует только при хорошем здоровье и желательно после консультации с врачом.

Отказ от вредных привычек

Курение ослабляет иммунную систему и увеличивает риск легочных инфекций. Компоненты табачного дыма подавляют противоопухолевый иммунитет. Поэтому стоит отказаться от курения.

Повышение стрессоустойчивости

Хронический стресс угнетает защитные силы организма, увеличивая подверженность инфекциям и обостряя течение различных заболеваний. Методы релаксации, такие как дыхательные упражнения и йога, помогают снизить негативное влияние стресса и укрепляют иммунную систему.

Здоровый сон

Самое лучшее средство для укрепления иммунитета – это здоровый, крепкий, немедикаментозный сон. Во время сна в организме вырабатывается огромное количество полезных веществ, которые обладают стимулирующим действием на иммунитет. Бессонные ночи не только лишают сил, но и провоцируют различные болезни, в том числе ожирение, сахарный диабет 2-го типа, артериальную гипертонию, и существенно ослабляют иммунитет. Для взрослого человека продолжительность сна составляет 7-8 часов в сутки, и лучше, если ваш сон начинается до полуночи – в 22–23 часа. В этот период вырабатывается максимум мелатонина, гормона иммунитета.

Витамины для укрепления иммунитета

Для крепкого здоровья важно, чтобы в организм поступали все необходимые витамины и минералы, которые запускают и активизируют резервные силы организма, потребность в них резко возрастает в период гриппа, ОРЗ и других инфекционных заболеваний.

Витамин «Д» – один из самых важных витаминов, участвующих в формировании иммунитета. Зимой солнца мало – в холодное время года получить можно только из пищи. Он содержится в жирной дикой рыбе, рыбьем жире, икре, яичных желтках, молоке, некоторых лесных грибах.

Витамины группы «В». Наиболее важными для иммунитета являются витамин В2, В6, В9 и В12. Они стимулируют синтез Т– и В–лимфоцитов, отвечающих за противомикробную защиту, улучшают процессы кроветворения. Эти витамины содержатся в злаках, бобовых, орехах, картошке, яйцах, молоке, мясе и морепродуктах.

Витамин «Е». Жирорастворимый витамин, содержащийся в растительных маслах (семечках, орехах), препятствует делению опухолевых клеток, защищает организм от вирусов и влияния других вредных факторов. Максимальное действие наблюдается при совместном приеме витамина «Е» с витаминами «А», «С». Присутствует в масле зародышей пшеницы, оливковом масле, авокадо.

Аскорбиновая кислота. Всем известный витамин «С», который есть в белокочанной капусте, смородине, сладком перце, шпинате, шиповнике, киви, манго и цитрусовых плодах, способствует выработке интерферона – вещества, защищающего нас от различных вирусов, препятствует интоксикации, улучшает работу печени и снижает проницаемость кровеносных сосудов, укрепляя их стенки.

Витамин «А». Способствует выработке различных защитных клеток, содержится в печени рыб, животных, сливочном масле, яйцах. Образуется из бета-каротина, который есть в моркови, боярышнике, сладком перце и других красных овощах, фруктах, ягодах.

Цинк укрепляет ослабленную иммунную систему. Его много в тыквенных, кунжутных и подсолнечных семечках, масле зародышей пшеницы, сыре, бобовых, арахисе и устрицах.

Если Вы придерживайтесь этих рекомендаций, то волноваться по поводу ослабления собственного иммунитета вам не придется. Заботьтесь о своем иммунитете, и он ответит вам взаимностью!

Фото: loon.site