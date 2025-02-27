Общество 27.02.2025 в 14:07

В России появится индекс безопасности детства в цифровой среде

Сейчас почти все подростки страны сталкиваются с цифровыми угрозами
A- A+
Текст: Иван Иванов
В России появится индекс безопасности детства в цифровой среде
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
Альянс по защите детей в цифровой среде, одним из основателей которого выступает «Ростелеком», разработает «Индекс безопасности детства в цифровой среде» — аналитический инструмент для мониторинга угроз и оценки эффективности мер по защите несовершеннолетних в интернете. Индекс позволит государственным, общественным и коммерческим организациям объединить усилия и скоординировать подход к созданию безопасной и комфортной онлайн-среды для детей и подростков.

Индекс, разрабатываемый совместно с аналитической компанией MINDSMITH, будет учитывать данные об актуальных угрозах, уровень цифровой грамотности, степень удовлетворенности технологическими решениями по обеспечению онлайн-безопасности и другие параметры. На данный момент завершен первый этап исследования: обзор и систематизация информации о структурах, занимающихся вопросами безопасности детей в интернете: от государственных органов до некоммерческих организаций.

Исследователи проанализировали более 200 российских организаций и 500 инициатив, связанных с защитой детей в Сети. На основе этих данных была составлена «карта стейкхолдеров», в которой выделено 13 типов заинтересованных сторон, объединенных в четыре кластера: государственный, коммерческий, академический и образовательный, а также общественные инициативы и СМИ.

Сегодня каждый кластер выполняет специфические функции в области цифровой безопасности детей, однако работа стейкхолдеров зачастую фрагментирована и не приводит к комплексным решениям. Создание индекса — важный шаг к слаженной и комплексной защите детей в цифровом пространстве.

«Исследование показало большое количество активностей в этой сфере, но ни один из существующих подходов сам по себе не способен обеспечить комплексную работу по защите детей в цифровой среде. Необходимо объединять экспертизу разных организаций и систематизировать разрозненные усилия. Мы надеемся, что индекс станет важным кирпичиком в построении безопасного цифрового детства и поможет профессиональному сообществу работать эффективнее», - говорит Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH, эксперт в области технологических трендов и информационной безопасности.

Согласно данным социологического исследования Альянса по защите детей в цифровой среде за 2023 год, 96% подростков в России сталкивались с цифровыми угрозами, причем около 30% родителей и детей испытывали недостаток информации о том, как реагировать на цифровые угрозы. Исследователи отмечают, что отсутствие в школах и вузах обязательного курса по цифровой безопасности, лишает подростков системных знаний и делает их особенно уязвимыми в Сети.

«Комплексный характер проблемы требует развития партнерства и сетей сотрудничества. Важно не только оперативно реагировать на угрозы, но и системно их предотвращать, создавая эффективные механизмы защиты», - отмечает Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Ранее «Ростелеком» и MINDSMITH провели масштабное исследование «Технологии защиты детей в интернете», где проанализировали риски, с которыми сталкиваются в Сети несовершеннолетние, и представили методы их защиты.

«Технологии меняют природу рисков, с которыми сталкиваются дети в цифровом пространстве. Современные киберугрозы становятся все более сложными, и родителям, педагогам и специалистам необходимо постоянно совершенствовать знания для эффективной защиты. Новый индекс безопасности детства в цифровой среде позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон, чтобы создать по-настоящему эффективную систему противодействия быстро меняющимся киберрискам», - считает вице-президент «Ростелекома» Кира Кирюхина.

Альянс по защите детей в цифровой среде планирует привлекать ведущие ИТ-компании, государственные институты и образовательные учреждения к созданию устойчивой системы мониторинга и координации в области детской безопасности в интернете.

С другими проектами «Ростелекома», посвященными кибербезопасности, можно ознакомиться на сайте компании.
Теги
интернет

Все новости

«Жаловалась, что болит голова»
27.02.2025 в 14:14
В России появится индекс безопасности детства в цифровой среде
27.02.2025 в 14:07
Щит и меч вашего здоровья: секреты сильного иммунитета
27.02.2025 в 13:41
Росреестр рассказал, как будет изыматься неосвоенная земля у граждан
27.02.2025 в 13:22
В Бурятии бывший министр стал аудитором
27.02.2025 в 13:07
В Бурятии сельчанин лишился почти двух миллионов, но остался с трактором
27.02.2025 в 12:47
Летчики авиабазы Бурятии повышали мастерство на вертолетном тренажере
27.02.2025 в 12:31
Полицейских Бурятии проводили на Кавказ
27.02.2025 в 12:29
В Улан-Удэ будут судить сразу 12 человек
27.02.2025 в 12:15
Лесники Бурятии продолжают патрулировать леса
27.02.2025 в 12:05
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
«Жаловалась, что болит голова»
Российскую модель нашли без сознания в квартире в Китае
27.02.2025 в 14:14
Щит и меч вашего здоровья: секреты сильного иммунитета
Каждый год 1 марта отмечается Всемирный День иммунитета
27.02.2025 в 13:41
Росреестр рассказал, как будет изыматься неосвоенная земля у граждан
С 1 марта вступят в силу новые поправки в Земельный кодекс об изъятии неиспользуемых земельных участков
27.02.2025 в 13:22
Летчики авиабазы Бурятии повышали мастерство на вертолетном тренажере
Повышение их квалификации проходило в Подмосковье
27.02.2025 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru