Общество 27.02.2025 в 14:14

«Жаловалась, что болит голова»

Российскую модель нашли без сознания в квартире в Китае
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Текст: КП-Новосибирск
«Жаловалась, что болит голова»
Диана сейчас находится в тяжелом состоянии. Фото: предоставлено семьей Дианы Галиной
20-летняя Диана Галина улетела из Сибири в Китай неделю назад: девушке предстояло пройти десятки кастингов в Пекине.

- Дочка родилась в Новосибирске, но потом мы переехали в город Заринск Алтайского края. В алтайском модельном агентстве два года назад она заключила свой первый международный контракт: тогда ее пригласили на работу в Корею. Потом она была в Милане, Париже, дважды в Китае. Эта поездка в Китай была для нее третьей, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама девушки.

До поездки на серьезные проблемы со здоровьем Диана не жаловалась:

- Дочка постоянно проходила обследования после поездок, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Никаких серьезных проблем со здоровьем врачи не видели, все анализы были в норме. Единственное, на что беспокоило дочку, - у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов, - говорит Татьяна.

Последний раз мама Дианы говорила с дочкой 24 февраля:

- Она рассказала, что уже получила два контракта, на 25 февраля у нее в Пекине было назначено еще пять кастингов.

Но утром девушку нашли без сознания в апартаментах, где она жила вместе с другими моделями.

- Дочку обнаружили в ванне ее соседки: видимо, она пошла собираться на кастинги, и потеряла сознание. Мне сразу же позвонили из алтайского агентства, сказали, что произошло с Дианой, - поделилась Татьяна. – Диану сразу же доставили в пекинскую клинику. Оказалось, что у дочки была врожденная патология, о которой мы не знали, случился разрыв аневризмы. Диану прооперировали, сейчас она находится без сознания в реанимации.

В ближайшее время Татьяна полетит к дочке в Китай, чтобы находиться рядом с ней.

- Ближайшие две недели дочку нельзя транспортировать, дальше все будет зависеть от ее состояния. Сколько еще Диана пробудет в реанимации, неизвестно.

За пребывание девушки в клинике семья уже заплатила 15 тысяч долларов, но нужны еще 20 тысяч долларов, чтобы оплатить две недели в реанимации.

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