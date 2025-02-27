Городские службы Улан-Удэ вышли на борьбу со снегом

В связи со снегопадом в Улан-Удэ усиленно подсыпают дороги. Сейчас на линии работает 9 пескоразбрасывателей, которые ведут подсыпку во всех районах столицы.

- Особое внимание водители пескоразбрасывающих машин уделяют остановочным карманам, перекресткам, крутым спускам и подъемам, а также пешеходным переходам. Уважаемые автомобилисты, просим Вас быть аккуратными! Спецтехника продолжает непрерывную работу по подсыпке городских дорог, - сообщают в Комбинате по благоустройству города.

Сообщить о необходимости подсыпки участка можно через чат-бот: @dispmbukbu_bot

Фото: скриншот видео Комбината по благоустройству