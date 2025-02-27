Общество 27.02.2025 в 15:46
Городские службы Улан-Удэ вышли на борьбу со снегом
Скользкие дороги подсыпают во всех районах столицы
Текст: Елена Кокорина
В связи со снегопадом в Улан-Удэ усиленно подсыпают дороги. Сейчас на линии работает 9 пескоразбрасывателей, которые ведут подсыпку во всех районах столицы.
- Особое внимание водители пескоразбрасывающих машин уделяют остановочным карманам, перекресткам, крутым спускам и подъемам, а также пешеходным переходам. Уважаемые автомобилисты, просим Вас быть аккуратными! Спецтехника продолжает непрерывную работу по подсыпке городских дорог, - сообщают в Комбинате по благоустройству города.
Сообщить о необходимости подсыпки участка можно через чат-бот: @dispmbukbu_bot
Фото: скриншот видео Комбината по благоустройству