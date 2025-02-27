Общество 27.02.2025 в 15:51

В Бурятии расширят возможности опекунов

Перечень направлений, на которые они могут потратить выплаты, исчезнет
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Текст: Наталия Грюнвальд
В Бурятии расширят возможности опекунов
Фото: архив «Номер один»
Сегодня на сессии депутаты Хурала рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты». Он вносится для совершенствования правового регулирования, предоставления денежных выплат опекунам и приемным родителям, а также приведения их в соответствие с федеральным законодательством.
 
«Проект предусматривает округление размеров выплат опекунам и приемным родителям до целого рубля», – рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – «Исключен перечень направлений, на которые можно потратить выплаты на содержание подопечного так как ограниченный перечень не позволяет учесть все необходимые нужды ребенка».

Проектом уточняется, что назначение выплат на содержание подопечного производится со дня установления опеки, поскольку имеющаяся формулировка «со дня возникновения права» содержит правовую неопределенность.

«Прекращение выплат на содержание предлагается осуществлять со дня наступления оснований для их прекращения», – сообщила Татьяна Быкова. – «Кроме того устанавливается максимальный размер компенсации на оплату твердого топлива приемным родителям, воспитывающим трех и более детей, в размере 30% стоимости твердого топлива».
 
Депутатов несколько смутило то, что четкий перечень направлений, на которые можно потратить выплаты на содержание подопечного, будет убран. Поступило предложение сделать иначе – попросту расширить его. Однако министр социальной защиты населения заверила, что «руководствуется федеральными рекомендациями министерства просвещения».
 
– Все, что там прописано, мы прописываем в своих нормативно-правовых актах, – добавила она.
 
Стоит отметить, что реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов. Она будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований.
 
Данный законопроект Народный Хурал принял в первом чтении.
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