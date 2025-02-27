Госэкспертиза положительно оценила проект Национального музея Бурятии

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства Национального музея в Улан-Удэ.

- Проект будущего Haциoнaльнoгo музея в столице Бурятии начали обсуждать еще 10 лет назад. Проектирование здания заняло несколько лет. Со временем стандарты проектирования изменились, а также повлияли особенности выбранного участка. Из-за высокого уровня грунтовых вод в центре города проектная организация решила изменить конструктивную схему всего здания. Ранее фондохранилище Национального музея должно было находиться на первом этаже, теперь проект изменили и помещение перенесли на четвертый этаж. Помимо этого, теперь фасад Национального музея будет в форме национального головного убора и лотоса, – прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Общая площадь здания Национального музея Бурятии составит 15885 кв.м. Центр музея займет площадь атриума, которая будет связывать 5 этажей круговой лестницей и панорамными лифтами.

В главном блоке здания расположатся вестибюль, выставочное пространство, конференц-галерея, кафе, технические и другие помещения.

Также в музее появится детский центр с отдельным входом и вестибюлем, помещения для кружков с выставочным пространством.

Кроме того, в музее предусмотрена летняя терраса и библиотека, хранилище скульптуры, графики, предметов из драгметаллов, нумизматики, оружейная и другие помещения.

На территории, прилегающей к музею предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение участка.

Строительство нового здания музея ведется в рамках мастер-плана развития столицы Бурятии. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Фото: правительство Бурятии