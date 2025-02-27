Общество 27.02.2025 в 16:10

ВСЖД направляет более 33 млн рублей на ремонт переездов

В Бурятии капитально отремонтируют три железнодорожных переезда
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Текст: Иван Иванов
ВСЖД направляет более 33 млн рублей на ремонт переездов
Восточно-Сибирская железная дорога в нынешнем году направит на капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов 33,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В Иркутской области капитально отремонтируют четыре переезда, в Бурятии – три. В рамках комплексного обновления будут проведены асфальтирование проезжей части, замена резинокордовых настилов, замена направляющих столбиков и дорожных знаков.

Еще на пяти железнодорожных переездах будет проведено бетонирование подходов, на 27 – запланирован текущий ремонт.

Напомним, в границах ВСЖД эксплуатируются 215 объектов пересечения автомобильных и железных дорог. Техническое обновление железнодорожных переездов направлено на повышение уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта.
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