ВСЖД направляет более 33 млн рублей на ремонт переездов

Восточно-Сибирская железная дорога в нынешнем году направит на капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов 33,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В Иркутской области капитально отремонтируют четыре переезда, в Бурятии – три. В рамках комплексного обновления будут проведены асфальтирование проезжей части, замена резинокордовых настилов, замена направляющих столбиков и дорожных знаков.Еще на пяти железнодорожных переездах будет проведено бетонирование подходов, на 27 – запланирован текущий ремонт.Напомним, в границах ВСЖД эксплуатируются 215 объектов пересечения автомобильных и железных дорог. Техническое обновление железнодорожных переездов направлено на повышение уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта.