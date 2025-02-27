Жителей Бурятии зовут поучаствовать в Молодежном форуме «САЙН»

24-25 апреля 2025 года в Улан-Удэ пройдет Молодежный форум САЙН — главное событие для активной и амбициозной молодежи Бурятии (возрастное ограничение 18+).

В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Бурятия, в возрасте от 18 до 35 лет.

Чтобы стать участником Форума, нужно подать заявку на сайте форуме (https://sainforum.ru/) и в группе ВК (https://vk.com/sainforum).

Также участников отберут на стратегических сессиях по всей Бурятии, которые пройдут в феврале и марте. Финальный этап — это сам форум в Улан-Удэ, где лучшие проекты участников получат сопровождение и поддержку.

В программе форума:

- Образовательные и дискуссионные площадки по ключевым направлениям: предпринимательство, патриотика, молодежный парламентаризм, культура, демография, бурятский язык и многое другое.

- Мастер-классы и выступления экспертов.

- Нетворкинг с молодежными лидерами, представителями власти и бизнеса.

- Возможность представить свои идеи и получить поддержку для их реализации.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site