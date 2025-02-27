Общество 27.02.2025 в 16:16

Жителей Бурятии зовут поучаствовать в Молодежном форуме «САЙН»

Он состоится 24-25 апреля 2025 года в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии зовут поучаствовать в Молодежном форуме «САЙН»

24-25 апреля 2025 года в Улан-Удэ пройдет Молодежный форум САЙН — главное событие для активной и амбициозной молодежи Бурятии (возрастное ограничение 18+).

В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Бурятия, в возрасте от 18 до 35 лет.

Чтобы стать участником Форума, нужно подать заявку на сайте форуме (https://sainforum.ru/) и в группе ВК (https://vk.com/sainforum).

Также участников отберут на стратегических сессиях по всей Бурятии, которые пройдут в феврале и марте. Финальный этап — это сам форум в Улан-Удэ, где лучшие проекты участников получат сопровождение и поддержку.

В программе форума:

- Образовательные и дискуссионные площадки по ключевым направлениям: предпринимательство, патриотика, молодежный парламентаризм, культура, демография, бурятский язык и многое другое.

- Мастер-классы и выступления экспертов.

- Нетворкинг с молодежными лидерами, представителями власти и бизнеса.

- Возможность представить свои идеи и получить поддержку для их реализации.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

Все новости

Детям Бурятии запретили доступ к газу
27.02.2025 в 17:23
Альтруист из Бурятии радует детей бесплатными заплывами в бассейне
27.02.2025 в 17:20
В Бурятии поддержат инженерно-строительную деятельность
27.02.2025 в 16:54
В Бурятии детям войны выплатят по 3 тысячи рублей
27.02.2025 в 16:37
Студенты медколледжа в Бурятии активно помогают бойцам СВО
27.02.2025 в 16:28
Жительница Улан-Удэ перечислила мошенникам фантастическую сумму
27.02.2025 в 16:20
Жителей Бурятии зовут поучаствовать в Молодежном форуме «САЙН»
27.02.2025 в 16:16
ВСЖД направляет более 33 млн рублей на ремонт переездов
27.02.2025 в 16:10
Госэкспертиза положительно оценила проект Национального музея Бурятии
27.02.2025 в 16:02
В Бурятии расширят возможности опекунов
27.02.2025 в 15:51
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
Детям Бурятии запретили доступ к газу
Продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный газ, теперь запрещено
27.02.2025 в 17:23
Альтруист из Бурятии радует детей бесплатными заплывами в бассейне
Сбор всех желающих происходит в созданном им телеграм-канале
27.02.2025 в 17:20
В Бурятии детям войны выплатят по 3 тысячи рублей
Такое решение приняли депутаты Хурала
27.02.2025 в 16:37
Студенты медколледжа в Бурятии активно помогают бойцам СВО
Они плетут маскировочные сети, собирают продукты питания
27.02.2025 в 16:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru