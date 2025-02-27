Жителей Бурятии зовут поучаствовать в Молодежном форуме «САЙН»
24-25 апреля 2025 года в Улан-Удэ пройдет Молодежный форум САЙН — главное событие для активной и амбициозной молодежи Бурятии (возрастное ограничение 18+).
В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Бурятия, в возрасте от 18 до 35 лет.
Чтобы стать участником Форума, нужно подать заявку на сайте форуме (https://sainforum.ru/) и в группе ВК (https://vk.com/sainforum).
Также участников отберут на стратегических сессиях по всей Бурятии, которые пройдут в феврале и марте. Финальный этап — это сам форум в Улан-Удэ, где лучшие проекты участников получат сопровождение и поддержку.
В программе форума:
- Образовательные и дискуссионные площадки по ключевым направлениям: предпринимательство, патриотика, молодежный парламентаризм, культура, демография, бурятский язык и многое другое.
- Мастер-классы и выступления экспертов.
- Нетворкинг с молодежными лидерами, представителями власти и бизнеса.
- Возможность представить свои идеи и получить поддержку для их реализации.
Возрастное ограничение 18+
Фото: loon.site