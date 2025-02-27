Студенты медколледжа в Бурятии активно помогают бойцам СВО

Студенты и сотрудники Республиканского базового медколледжа им. Э.Р. Раднаева принимают активное участие в оказании помощи нашим землякам, находящимся в зоне СВО. Ежедневно по графику студенты с классными руководителями плетут маскировочные сети.

- Россия — это не просто страна, это большая семья, где каждый готов встать плечом к плечу в трудную минуту! Сегодня нашим бойцам, нашим героям особенно тяжело. В такие непростые времена мы все стремимся поддержать наших защитников. Благодарим сотрудников и студентов медколледжа за готовность помочь и поддержать тех, кто стоит на защите нашей Родины! - отметили в минздраве Бурятии.

В январе студенты и преподаватели медколледжа подготовили 65 окопных свечей для наших защитников. Общее количество достигло 140, на изготовление ушло почти 30 кг парафина.

Общими силами студенты также закупили некоторые необходимые вещи для бойцов и собрали продукты питания. Все материалы были отправлены бойцам на зону СВО.

Фото: минздрав РБ