В Бурятии детям войны выплатят по 3 тысячи рублей

Сегодня на сессии депутаты Хурала Бурятии рассмотрели вопрос внесения изменений в закон «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года». Речь идет о «детях войны». В этом году к юбилею Победы они получат единовременную выплату.По данным министра социальной защиты населения Татьяны Быковой, в республике проживает 3586 «детей войны». На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплачивается – по 80 тыс. рублей, труженикам тыла – по 55 тыс. рублей.«Из нашего регионального бюджета сегодня мы уже выплатили всем ветеранам и инвалидам войны по 100 тыс. рублей. До 15 марта мы должны выплатить по 10 тыс. рублей всем труженикам тыла», – проинформировала Татьяна Быкова. – «Сегодня мы смотрим, чтобы в рамках празднования 80-й годовщины победы выплатить единовременную денежную выплату в размере 3 000 рублей гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые у нас получают ежемесячную денежную выплату по категории «дети войны».Общая сумма расходов на разовую выплату составит 10,7 млн рублей из республиканской казны.– Единовременные выплаты мы планируем как можно быстрее закрыть, –Татьяна Быкова.Законопроект был поддержан депутатами Хурала.