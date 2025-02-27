Общество 27.02.2025 в 16:37
В Бурятии детям войны выплатят по 3 тысячи рублей
Такое решение приняли депутаты Хурала
Текст: Наталия Грюнвальд
Сегодня на сессии депутаты Хурала Бурятии рассмотрели вопрос внесения изменений в закон «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года». Речь идет о «детях войны». В этом году к юбилею Победы они получат единовременную выплату.
По данным министра социальной защиты населения Татьяны Быковой, в республике проживает 3586 «детей войны». На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплачивается – по 80 тыс. рублей, труженикам тыла – по 55 тыс. рублей.
«Из нашего регионального бюджета сегодня мы уже выплатили всем ветеранам и инвалидам войны по 100 тыс. рублей. До 15 марта мы должны выплатить по 10 тыс. рублей всем труженикам тыла», – проинформировала Татьяна Быкова. – «Сегодня мы смотрим, чтобы в рамках празднования 80-й годовщины победы выплатить единовременную денежную выплату в размере 3 000 рублей гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые у нас получают ежемесячную денежную выплату по категории «дети войны».
Общая сумма расходов на разовую выплату составит 10,7 млн рублей из республиканской казны.
– Единовременные выплаты мы планируем как можно быстрее закрыть, –Татьяна Быкова.
Законопроект был поддержан депутатами Хурала.
По данным министра социальной защиты населения Татьяны Быковой, в республике проживает 3586 «детей войны». На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплачивается – по 80 тыс. рублей, труженикам тыла – по 55 тыс. рублей.
«Из нашего регионального бюджета сегодня мы уже выплатили всем ветеранам и инвалидам войны по 100 тыс. рублей. До 15 марта мы должны выплатить по 10 тыс. рублей всем труженикам тыла», – проинформировала Татьяна Быкова. – «Сегодня мы смотрим, чтобы в рамках празднования 80-й годовщины победы выплатить единовременную денежную выплату в размере 3 000 рублей гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые у нас получают ежемесячную денежную выплату по категории «дети войны».
Общая сумма расходов на разовую выплату составит 10,7 млн рублей из республиканской казны.
– Единовременные выплаты мы планируем как можно быстрее закрыть, –Татьяна Быкова.
Законопроект был поддержан депутатами Хурала.