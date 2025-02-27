Альтруист из Бурятии радует детей бесплатными заплывами в бассейне

У детей из многодетных семей, малообеспеченных и находящихся под опекой недавно появилась возможность бесплатно плавать в бассейне «Дельфин», который находится в селе Новая Брянь. Эти поездки организовал житель поселка Онохой Дмитрий Нечталенко.

Молодой человек самостоятельно договорился со спонсорами и организовал питание. Возить детей из поселка Онохой до бассейна и обратно он будет на своем личном автобусе абсолютно бесплатно. В ТГ-канале «Вперед Заиграево» рассказали, что первая поездка 15-ти счастливчиков состоялась вчера, 26 февраля.

Собрать желающих не составило труда, в этом помог созданный мужчиной телеграмм-канал. Все вопросы родители могли обсудить напрямую с организатором выездов в бассейн.

- Очень приятно получать ваши теплые отзывы. В свою очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые родители, за то, что доверили мне своих ребятишек. Все дети отлично себя вели, были послушными и отзывчивыми, - отметил Дмитрий Нечталенко.

Ранее Дмитрий сообщал, что пока в месяц планируется лишь одна-две поездки в бассейн, но в будущем, возможно их станет больше. Также он не исключил вероятность трансфера и из других поселков Заиграевского района.

Фото: loon.site