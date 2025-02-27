Общество 27.02.2025 в 17:20

Альтруист из Бурятии радует детей бесплатными заплывами в бассейне

Сбор всех желающих происходит в созданном им телеграм-канале
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Альтруист из Бурятии радует детей бесплатными заплывами в бассейне

У детей из многодетных семей, малообеспеченных и находящихся под опекой недавно появилась возможность бесплатно плавать в бассейне «Дельфин», который находится в селе Новая Брянь. Эти поездки организовал житель поселка Онохой Дмитрий Нечталенко.

Молодой человек самостоятельно договорился со спонсорами и организовал питание. Возить детей из поселка Онохой до бассейна и обратно он будет на своем личном автобусе абсолютно бесплатно. В ТГ-канале «Вперед Заиграево» рассказали, что первая поездка 15-ти счастливчиков состоялась вчера, 26 февраля.

Собрать желающих не составило труда, в этом помог созданный мужчиной телеграмм-канал. Все вопросы родители могли обсудить напрямую с организатором выездов в бассейн.

- Очень приятно получать ваши теплые отзывы. В свою очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые родители, за то, что доверили мне своих ребятишек. Все дети отлично себя вели, были послушными и отзывчивыми, - отметил Дмитрий Нечталенко.

Ранее Дмитрий сообщал, что пока в месяц планируется лишь одна-две поездки в бассейн, но в будущем, возможно их станет больше. Также он не исключил вероятность трансфера и из других поселков Заиграевского района.

Фото: loon.site

 

 

Теги
бассейн дети Онохой

Все новости

Детям Бурятии запретили доступ к газу
27.02.2025 в 17:23
Альтруист из Бурятии радует детей бесплатными заплывами в бассейне
27.02.2025 в 17:20
В Бурятии поддержат инженерно-строительную деятельность
27.02.2025 в 16:54
В Бурятии детям войны выплатят по 3 тысячи рублей
27.02.2025 в 16:37
Студенты медколледжа в Бурятии активно помогают бойцам СВО
27.02.2025 в 16:28
Жительница Улан-Удэ перечислила мошенникам фантастическую сумму
27.02.2025 в 16:20
Жителей Бурятии зовут поучаствовать в Молодежном форуме «САЙН»
27.02.2025 в 16:16
ВСЖД направляет более 33 млн рублей на ремонт переездов
27.02.2025 в 16:10
Госэкспертиза положительно оценила проект Национального музея Бурятии
27.02.2025 в 16:02
В Бурятии расширят возможности опекунов
27.02.2025 в 15:51
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
Детям Бурятии запретили доступ к газу
Продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный газ, теперь запрещено
27.02.2025 в 17:23
В Бурятии детям войны выплатят по 3 тысячи рублей
Такое решение приняли депутаты Хурала
27.02.2025 в 16:37
Студенты медколледжа в Бурятии активно помогают бойцам СВО
Они плетут маскировочные сети, собирают продукты питания
27.02.2025 в 16:28
Жителей Бурятии зовут поучаствовать в Молодежном форуме «САЙН»
Он состоится 24-25 апреля 2025 года в Улан-Удэ
27.02.2025 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru