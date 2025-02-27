Общество 27.02.2025 в 17:23

Детям Бурятии запретили доступ к газу

Продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный газ, теперь запрещено
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Текст: Наталия Грюнвальд
Детям Бурятии запретили доступ к газу
Фото: freepik.com
Депутаты Народного Хурала Бурятии в ходе сегодняшней сессии рассмотрели изменения в законодательство, предусматривающие ограничения на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Ранее такие ограничения были прописаны в федеральных законах. Они предусматривают, что с 1 марта 2025 года продажа (в том числе дистанционная) несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения будет запрещена.
 
– В связи с этим необходимо внести изменения в республиканский закон, – доложил депутат Семен Матхеев.

Баллончики для заправки зажигалок, сами зажигалки, баллончики для работы портативных туристских газовых плит и т.п. – представляют опасность для жизни и здоровья детей, так как те используют их не по назначению. То бишь вдыхают в себя.

Народный Хурал внес изменения в республиканский закон и установил ограничения на розничную продажу несовершеннолетним подобных товаров.
 
– Поправка внесена, – доложил по итогам голосования председатель парламента Владимир Павлов.
 
Теперь продавцы будут обязаны при возникновении сомнений в возрасте покупателя потребовать документ, удостоверяющий личность. При отсутствии подтверждения в продаже придется отказать.

Также на органы власти будет возложена обязанность по защите детей от информации, пропагандирующей либо демонстрирующей потребление сжиженных углеводородных газов путем вдыхания. Информация, способная вызвать у детей желание употребить опасные пары, автоматически признается запрещенной к распространению.
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