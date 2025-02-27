Детям Бурятии запретили доступ к газу

Депутаты Народного Хурала Бурятии в ходе сегодняшней сессии рассмотрели изменения в законодательство, предусматривающие ограничения на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Ранее такие ограничения были прописаны в федеральных законах. Они предусматривают, что с 1 марта 2025 года продажа (в том числе дистанционная) несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения будет запрещена.– В связи с этим необходимо внести изменения в республиканский закон, – доложил депутат Семен Матхеев.Баллончики для заправки зажигалок, сами зажигалки, баллончики для работы портативных туристских газовых плит и т.п. – представляют опасность для жизни и здоровья детей, так как те используют их не по назначению. То бишь вдыхают в себя.Народный Хурал внес изменения в республиканский закон и установил ограничения на розничную продажу несовершеннолетним подобных товаров.– Поправка внесена, – доложил по итогам голосования председатель парламента Владимир Павлов.Теперь продавцы будут обязаны при возникновении сомнений в возрасте покупателя потребовать документ, удостоверяющий личность. При отсутствии подтверждения в продаже придется отказать.Также на органы власти будет возложена обязанность по защите детей от информации, пропагандирующей либо демонстрирующей потребление сжиженных углеводородных газов путем вдыхания. Информация, способная вызвать у детей желание употребить опасные пары, автоматически признается запрещенной к распространению.