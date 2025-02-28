Жалующиеся улан-удэнцы «оборвали» телефоны городских служб

Пожаловаться на скользкую или неубранную дорогу в Улан-Удэ или просто сообщить, где требуется подсыпка теперь можно с помощью чат-бота. Его создали в Комбинате по благоустройства для разгрузки телефонной линии диспетчерской службы.

- В Комбинате по благоустройству работает круглосуточная диспетчерская служба. Сотрудники принимают заявки по телефонам 379-646 и 380-839. В период снегопада в диспетчерскую службу непрерывно поступают звонки, поэтому часто линия бывает перегружена. Чтобы информация была оперативно передана, можно сообщить о скользком участке дороги через чат-бот: @dispmbukbu_bot. В среднем одна заявка отрабатывается в течение часа, - рассказали в Комбинате по благоустройству гоода.

Напомним, что над устранением гололеда вчера в Улан-Удэ трудились 10 пескоразбрасывателей и 119 уборщиков территорий. Отдел спутникового мониторинга непрерывно следит за ситуацией на дорогах и оперативно передает информацию в диспетчерскую службу Комбината. Отрабатываются все заявки горожан. Работы ведутся круглосуточно.

Фото: loon/site