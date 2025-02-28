Общество 28.02.2025 в 09:20

Жалующиеся улан-удэнцы «оборвали» телефоны городских служб

Сообщить о скользких дорогах теперь можно в чат-бот
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жалующиеся улан-удэнцы «оборвали» телефоны городских служб

Пожаловаться на скользкую или неубранную дорогу в Улан-Удэ или просто сообщить, где требуется подсыпка теперь можно с помощью чат-бота. Его создали в Комбинате по благоустройства для разгрузки телефонной линии диспетчерской службы.

- В Комбинате по благоустройству работает круглосуточная диспетчерская служба. Сотрудники принимают заявки по телефонам 379-646 и 380-839. В период снегопада в диспетчерскую службу непрерывно поступают звонки, поэтому часто линия бывает перегружена. Чтобы информация была оперативно передана, можно сообщить о скользком участке дороги через чат-бот: @dispmbukbu_bot. В среднем одна заявка отрабатывается в течение часа, - рассказали в Комбинате по благоустройству гоода.

Напомним, что над устранением гололеда вчера в Улан-Удэ трудились 10 пескоразбрасывателей и 119 уборщиков территорий. Отдел спутникового мониторинга непрерывно следит за ситуацией на дорогах и оперативно передает информацию в диспетчерскую службу Комбината. Отрабатываются все заявки горожан. Работы ведутся круглосуточно.

Фото: loon/site

Теги
чат-бот скользкие дороги

Все новости

Синоптики обещают жителям Бурятии теплый март
28.02.2025 в 10:15
Пожарные Бурятии спасли из снежного плена двух водителей
28.02.2025 в 10:02
В Улан-Удэ бизнесмена оштрафовали за нелегальную продажу водки
28.02.2025 в 09:54
В районе Бурятии ищут пропавшего рыбака
28.02.2025 в 09:41
С 1 марта на Госуслугах можно будет установить самозапрет оформления кредитов
28.02.2025 в 09:40
Жители Улан-Удэ сегодня останутся без света
28.02.2025 в 09:27
В районах Бурятии бесплатно стерилизуют владельческих собак
28.02.2025 в 09:26
Жалующиеся улан-удэнцы «оборвали» телефоны городских служб
28.02.2025 в 09:20
Житель Улан-Удэ совершил убийство в гостях у отца
28.02.2025 в 09:11
Пушкинская карта и пособия
28.02.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
Синоптики обещают жителям Бурятии теплый март
При этом не исключая снегопады и ночные заморозки
28.02.2025 в 10:15
Пожарные Бурятии спасли из снежного плена двух водителей
Их машины застряли в снежных сугробах
28.02.2025 в 10:02
В Улан-Удэ бизнесмена оштрафовали за нелегальную продажу водки
Предприниматель торговал алкоголем без лицензии
28.02.2025 в 09:54
С 1 марта на Госуслугах можно будет установить самозапрет оформления кредитов
Это функция призвана защитить наиболее уязвимые группы населения от мошенничества, в частности, пожилых людей
28.02.2025 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru