В районах Бурятии бесплатно стерилизуют владельческих собак

С 3 марта в трех районах Республики Бурятия стартует акция по бесплатной стерилизации владельческих собак. Программа будет реализована в Заиграевском, Селенгинском и Иволгинском районах.



Инициатива направлена на предупреждение появления нежелательного потомства и как следуют снижение численности безнадзорных животных.



Для записи питомца на операцию обратитесь в ветеринарную станцию по месту жительства:



- Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Производственная, д. 3. тел: +7(30136)41-4-01

- Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ветлечебницы, д. 6. тел: +7(30140)21-7-46

Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. 8 марта, д. 14. тел: +7(30145)44-4-11

Фото: Номер один