Общество 28.02.2025 в 09:26

В районах Бурятии бесплатно стерилизуют владельческих собак

Инициатива направлена на снижение численности безнадзорных животных
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Текст: Служба информации "Номер один"
В районах Бурятии бесплатно стерилизуют владельческих собак

С 3 марта в трех районах Республики Бурятия стартует акция по бесплатной стерилизации владельческих собак. Программа будет реализована в Заиграевском, Селенгинском и Иволгинском районах.

Инициатива направлена на предупреждение появления нежелательного потомства и как следуют снижение численности безнадзорных животных.

Для записи питомца на операцию обратитесь в ветеринарную станцию по месту жительства:

- Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Производственная, д. 3. тел: +7(30136)41-4-01
- Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ветлечебницы, д. 6. тел: +7(30140)21-7-46
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. 8 марта, д. 14. тел: +7(30145)44-4-11

 

 

Фото: Номер один

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