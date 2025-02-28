Жители Улан-Удэ сегодня останутся без света

Массовые отключения электричества пройдут сегодня в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, это связано с ремонтными работами на электросетях.Электроэнергию отключат по следующим адресам:- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище №25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, Скважина №8, Таёжная 26- частный сектор по ул. Мунгонова, 50,51, магазин по ул. Мунгонова, 25/1, ул. Испытателей, 17-37, 13б, 43, ул. Буранная, 29-48- частный сектор по адресу ул. Мунгонова, 1б-7б, 26а, 26-28- ДНТ Авиатор-2. ул. Вишневая 1а, 1-13, ул. Полярная 13а, 1-48, ул. Брусничная 22а, 1-22, ул. Клубничная 1-18, ул. Светлая 1-18- пер. Лесной 1-33, ул. Навигатор 1-36, ул. Центральная 1-44, 395 уч. Строителей 1-10, Полярная 1-13, Ул. Связи 37, ул. Спортивная 1-98, ул. Молодежная 1-27- ул. Связи 1-35, ул. Чистая 1-9, уч-357, ул. Озерная 1-96, ул. Комарова 1-151, ул. Дачная 1-62, ул. Баянгольская 2-39, ул. Кедровая 1-57, ул. Садовая 14а, 1-20, пер. Садовый 1-24а-ул. Кирова 9-21, ул. Шмидта 8-30, ул. Каландаришвили 10-17, центр «Нефрон» ул. Советская 1-16