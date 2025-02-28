С 1 марта на Госуслугах можно будет установить самозапрет оформления кредитов

1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» станет доступна новая функция — самозапрет оформления кредитов и займов. Этот инструмент позволит гражданам защитить себя от возможных мошеннических действий и необдуманных финансовых решений.

- Самозапрет — это добровольное ограничение, которое гражданин устанавливает для себя, запрещая выдачу на свое имя потребительских кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. Информация об этом запрете будет в вашей кредитной истории, и все участники рынка должны будут отказать при наличии таких ограничений, - сообщает телеграм-канал УБК МВД России.

Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Снять самозапрет можно в любое время, однако отмена вступит в силу только на следующий день после обновления данных в кредитной истории.

Функция может быть полезна пожилым людям, которые часто становятся мишенью для мошенников, людям, склонным к импульсивным решениям, и тем, кто потерял документы или доступ к платежным сервисам.

Напомним, недавно для борьбы с кредитными мошенниками в феврале 2025 года президентом был подписан закон об охлаждении при выдаче потребительских кредитов. Согласно документу, кредитор сможет передать заемщику денежные средства не раньше чем через четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и минимум через 48 часов для сумм свыше 200 тыс. рублей





Фото: loon.site