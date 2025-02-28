Общество 28.02.2025 в 09:54
В Улан-Удэ бизнесмена оштрафовали за нелегальную продажу водки
Предприниматель торговал алкоголем без лицензии
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ за незаконную розничную продажу алкоголя судебные приставы взыскали штраф с предпринимателя.
Как сообщили в УФССП Бурятии, нарушения в магазине, принадлежащем бизнесмену, выявили в ходе проверки. Выяснилось, что торговая точка реализовывала гражданам водку, не имея на это соответствующей лицензии. Проверяющие изъяли там 17 бутылок алкоголя.
По решению суда за торговлю алкоголем без лицензии предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
«На основании исполнительного документа в службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в рамках которого была проведена проверка имущественного положения должника. После установления расчетных счетов предпринимателя судебный пристав направил в банки постановления об обращении взыскания на денежные средства правонарушителя. На сегодняшний день сумма штрафа полностью взыскана, денежные средства перечислены в доход государства», - рассказали в УФССП Бурятии.
Как сообщили в УФССП Бурятии, нарушения в магазине, принадлежащем бизнесмену, выявили в ходе проверки. Выяснилось, что торговая точка реализовывала гражданам водку, не имея на это соответствующей лицензии. Проверяющие изъяли там 17 бутылок алкоголя.
По решению суда за торговлю алкоголем без лицензии предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
«На основании исполнительного документа в службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в рамках которого была проведена проверка имущественного положения должника. После установления расчетных счетов предпринимателя судебный пристав направил в банки постановления об обращении взыскания на денежные средства правонарушителя. На сегодняшний день сумма штрафа полностью взыскана, денежные средства перечислены в доход государства», - рассказали в УФССП Бурятии.