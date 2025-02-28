В Улан-Удэ бизнесмена оштрафовали за нелегальную продажу водки

В Улан-Удэ за незаконную розничную продажу алкоголя судебные приставы взыскали штраф с предпринимателя.Как сообщили в УФССП Бурятии, нарушения в магазине, принадлежащем бизнесмену, выявили в ходе проверки. Выяснилось, что торговая точка реализовывала гражданам водку, не имея на это соответствующей лицензии. Проверяющие изъяли там 17 бутылок алкоголя.По решению суда за торговлю алкоголем без лицензии предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей.«На основании исполнительного документа в службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в рамках которого была проведена проверка имущественного положения должника. После установления расчетных счетов предпринимателя судебный пристав направил в банки постановления об обращении взыскания на денежные средства правонарушителя. На сегодняшний день сумма штрафа полностью взыскана, денежные средства перечислены в доход государства», - рассказали в УФССП Бурятии.