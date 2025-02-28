Пожарные Бурятии спасли из снежного плена двух водителей

В сильный снегопад в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района в снежном плену оказались две машины. Самостоятельно выбраться из сугробов им не удалось, поэтому водители обратились в пожарную часть.

- К месту вызова прибыл дежурный караул Тарбагатайского отряда. Пожарные оперативно помогли вызволить застрявшие в сугробах автомобили. Аналогичный случай произошел и в селе Оронгой Иволгинского района, где два автомобиля не могли выехать с заправки из-за выпавшего снега. На помощь им был направлен водитель пожарной машины 6-го Иволгинского отряда. Огнеборец оперативно помог вызволить из снежного плена два автомобиля, - рассказали в ГО и ЧС республики.

Фото: ГО и ЧС РБ