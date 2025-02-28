Синоптики обещают жителям Бурятии теплый март

Сегодня, 28 февраля, жители Бурятии провожают последний день зимы, а завтра будут радоваться первому дню весны. По данным синоптиков бурятского гидрометцентра, март в этом году будет теплее климатической нормы, а осадки распределятся неравномерно.

Средняя месячная температура ожидается на 1–2°C выше многолетних значений без резких перепадов.

Большая часть Бурятии получит количество осадков на уровне или чуть выше нормы. По Юго-западным районам (включая приграничные с Монголией территории) прогнозируется осадков меньше, чем в среднем за предыдущие годы.

Синоптики отмечают, что погода в Бурятии в первый весенний месяц будет всё же переменчивой: возможны и снегопады, и ночные заморозки.

Фото: Loon.site