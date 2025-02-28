Автомобильный пункт пропуска Монды- Ханх не будет работать 3 марта. Это связано с празднованием в Монголии Нового Года по лунному календарю.

- С празднованием в Монголии Нового года по лунном календарю — Сагаалгана автомобильный пункт пропуска Монды (на монгольской стороне Ханх) не будет работать 3 марта 2025 года, - сообщили Таможенный пост ДАПП «Монды».

Режим работы пункта пропуска в зимний период: пн — пт с 10.00 до 18.00, сб и вс — выходные дни.

Справки по тел. 83014793130, таможенный пост ДАПП «Монды»

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru