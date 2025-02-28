В Бурятии официально открыли ледовую переправу в Чивыркуе

Ледовая переправа в Чивыркуйском заливе официально открыта. Новостью поделились в Забайкальском нацпарке Бурятии.

- Несмотря на то, что толщина и целостность льда на участках переправы соответствует норме, просим каждого водителя соблюдать правила поведения на льду. В первую очередь на вас ложится ответственность за вашу жизнь, здоровье ваших близких и пассажиров!

В целях обеспечения безопасного отдыха посетителей Забайкальского национального парка, госинспекторы «Заповедного Подлеморья» ежедневно мониторят ледовую обстановку переправ и рекреационных участков. В случае ухудшения состояния льда, переправа будет объявлена закрытой.

Подготовкой зимней дороги и отслеживанием её состояния ФГБУ «Заповедное Подлеморье» занимается совместно с госинспекцией по маломерным судам МЧС России.

Фото: «Заповедное Подлеморье»