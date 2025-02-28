В Бурятии официально открыли ледовую переправу в Чивыркуе
Ледовая переправа в Чивыркуйском заливе официально открыта. Новостью поделились в Забайкальском нацпарке Бурятии.
- Несмотря на то, что толщина и целостность льда на участках переправы соответствует норме, просим каждого водителя соблюдать правила поведения на льду. В первую очередь на вас ложится ответственность за вашу жизнь, здоровье ваших близких и пассажиров!
В целях обеспечения безопасного отдыха посетителей Забайкальского национального парка, госинспекторы «Заповедного Подлеморья» ежедневно мониторят ледовую обстановку переправ и рекреационных участков. В случае ухудшения состояния льда, переправа будет объявлена закрытой.
Подготовкой зимней дороги и отслеживанием её состояния ФГБУ «Заповедное Подлеморье» занимается совместно с госинспекцией по маломерным судам МЧС России.
Фото: «Заповедное Подлеморье»