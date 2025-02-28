На федеральных трассах Бурятии пройдут масштабные работы

В 2025 году ФКУ Упрдор «Южный Байкал» запланировало масштабные работы на федеральных трассах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.Как сообщили в пресс-службе учреждения, в частности, планируется капитально отремонтировать 8 километров автодорог, завершить работы по укладке защитных слоев износа на 104-х километрах и по поверхностной обработке асфальта на еще почти 31 километре.Капитальный ремонт пройдет на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии (с 197-го по 205-й км). Кроме того, на федеральной трассе Култук – Монды – граница с Монголией отремонтируют мост через р. Хулу-Сансата.Работы по поверхностной обработке асфальта пройдут на 25,4 км трассы Култук – Монды (в районе с. Тибельти Иркутской области) и на 5,4 км трассы «Байкал» (с. Тарбагатай). Данная процедура направлена на улучшение эксплуатационных характеристик дороги и продление срока службы дорожного покрытия.«В 2025 году основное внимание будет уделено устройству защитных износостойких слоев – верхнего слоя дорожного покрытия – на почти 105 км. Ремонт определенного участка дороги можно проводить раз в 12 лет, а капитальный ремонт – раз в 24 года, что является общепринятой нормой по всей России. Устройство слоев износа каждые 2-3 года является наиболее эффективным способом сохранения дорожного покрытия в межремонтный период», – поясняет начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.В Бурятии все участки, где обустроят новые слои износа, располагаются на трассе «Байкал» – одной из ключевых транспортных артерий, которая связывает Сибирь и Дальний Восток.Работы пройдут в Кабанском, Тарбагатайском и Мухоршибирском районах. Участки располагаются вблизи населенных пунктов: Танхой (км 214 – км 234), Мишиха (км 234 – км 248), Клюевка (км 259 – км 275), Мантуриха (км 291 – км 318), Десятниково (км 507 – км 515), Бар (км 520 – км 528), Мухоршибирь (км 551 – км 555), а также в Улан-Удэ (ул. Кабанская, км 447 – км 449).Специалисты обновят верхний слой асфальта, устранят имеющиеся трещины и выбоины. На время проведения работ будет вводиться реверсивное движение.В Иркутской области аналогичные работы по устройству защитных слоев износа также запланированы на трассе «Байкал». Речь идет о двух участках: км 101 – км 111 (между Култуком и Слюдянкой) и км 119 – км 142 (между Слюдянкой и Байкальском). Эти меры направлены на улучшение состояния дорожного покрытия и повышение безопасности движения.В свою очередь в Забайкальском крае перед федеральными дорожниками поставлена задача выполнить укладку износостойких слоев на трех отрезках трассы «Байкал» – с 661-го по 670-й км (п. Новопавловка), с 686-го по 691-й км (перевал Дабан) и с 700-го по 705-й км (перевал Тещин язык).«Наша цель – привести запланированные участки дороги в соответствие с нормативами. Из-за санкционных ограничений грузопоток на единственной артерии, соединяющей запад и восток страны, значительно возрос, что отразилось на состоянии дорожного покрытия. Поэтому подрядные организации сделают все возможное для оперативного открытия федеральной дороги «Байкал» после завершения ремонтных работ», – отметил Булат Дугаров.