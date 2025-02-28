Общество 28.02.2025 в 11:25

Жители Бурятии смогут оценить качество услуг социальных учреждений по QR-коду

Оценка качества оказания услуг будет проведена во всех отделах социальной защиты населения
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии смогут оценить качество услуг социальных учреждений по QR-коду

Жители Бурятии смогут оценить качество услуг социальных учреждений по QR-коду. В 2025 году независимая оценка качества оказания услуг будет проведена во всех отделах социальной защиты населения Бурятии и клиентских службах.

На сайте РГУ «Центр социальной защиты населения» будут размещены QR-коды организаций. Наведя смартфон на QR-код, участник анкетирования попадает на официальный сайт для анкетирования www.bus.gov.ru.

- Здесь на выбор пользователя можно получить возможность: оценить качество условий оказания услуг в организациях социальной сферы и оставить отзыв; оставить обращение и получить на него ответ; ознакомиться с планом по устранению недостатков по результатам проведенной оценки; ознакомиться с текущим рейтингом учреждения, оставить отметку о согласии или несогласии с рейтингом, - пояснили в минсоцзащиты Бурятии. 

В 2025 году независимая оценка будет проводиться в отношении 5 организаций - РГУ «Центр социальной поддержки населения» и 4 негосударственных поставщика социального обслуживания среди которых: ООО «Забота», ООО «Добрые руки», АНО СПИСОН «Аэлита», АНОСПН «Буин».

 

Фото: минсоцзащиты РБ

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