Родителей в Бурятии будут наказывать за недогляд за детьми

Накануне в Улан-Удэ принят закон, предусматривающий административную ответственность за купание детей в неустановленных местах без присмотра взрослых. Инициативу выдвинул прокурор республики, а депутаты поддержали его на очередной 10-й сессии Народного Хурала.

- Привлечению к административной ответственности подлежат родители, законные представители, а также лица, осуществляющие мероприятие с участием несовершеннолетних. Принятие закона обусловлено высоким показателем гибели детей на воде. За последние три года в республике в летний период времени утонул 31 ребенок, - рассказали в прокуратуре республики.

Причиной гибели детей стало купание без разрешения и контроля взрослых, а также выбор непредназначенных для купания мест. В прокуратуре родителям настоятельно рекомендуют контролировать свободное времяпровождение детей летом и разговаривать с ними об опасностях на воде.

Фото: Елена Кокорина