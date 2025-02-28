Общество 28.02.2025 в 12:15

Жителям Бурятии рекомендовали не читать, что о них пишут

Мошенники видоизменили формат рассылки вредоносных программ
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Бурятии рекомендовали не читать, что о них пишут
В Бурятии мошенники видоизменили уже известную схему обмана с отправлением вредоносного файла в формате «.apk». Если раньше аферисты спрашивали «Это ты на фото?», то теперь ставят на заставку вредоносной программы текст и спрашивают – «Это про тебя в статье?».

Как отметили в МВД Бурятии, мошенники могут использовать любую фразу, чтобы побудить человека открыть файл. При его запуске владелец теряет доступ к устройству, а всем контактам рассылается данное вредоносное сообщение уже от его имени.

«Не торопитесь открывать ссылки и загружать файлы, даже если они пришли от близкого человека – его могли взломать», - предупреждают жителей республики в полиции.

Еще одна схема также связана с доступом к смартфонам, но в данном случае мошенники используют функцию «демонстрация экрана». Она доступна в мессенджерах во время видеозвонка.

С помощью данной функции собеседник видит все, что происходит на вашем экране, а также все смс, которые всплывают в уведомления вверху экрана.


Чаще всего мошенники используют данную схему во время звонка продавцам с сайтов объявлений – они просят показать продаваемый товар, но выключают свою камеру и говорят, что и с вашей стороны нет изображения.

Далее, помогая «разобраться» с неполадками, просят включить демонстрацию экрана. В этом момент мошенники направляют на ваш номер код для восстановления доступа к банковскому приложению или порталу госуслуг, ожидая, что код появится во всплывающем окне. Жертвы продолжают разговор, а в это время их личный кабинет на портале государственных услуг оказывается взломанным.

Полиция Бурятии призывает граждан быть настороже и не поддаваться обману.
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мошенничество

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