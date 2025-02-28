Лже-банкирша из Бурятии продолжает принимать деньги от «вкладчиков»

Недавно «Номер один» рассказывал о том, как несколько горожанок поверили своей знакомой, которая в соцсетях рекламировала вклады с огромной ставкой – от 30 до 70%. Например, с вложенного миллиона рублей она обещала вернуть счастливому вкладчику 1,5 млн. И это всего за пять-семь дней. Однако деньги – ни вложенные кровные, ни тем более проценты - ушлая знакомая так и не вернула.

Больше всех от недобросовестных действий Анны (имя недобросовестной гражданки изменено) пострадала ее знакомая Евгения (имя также изменено), которая отдала Анне 4,5 млн рублей – все сбережения, отложенные на покупку жилья.

Кроме того, «работает» Анна не одна – тех, кто решает обратиться в полицию или СМИ, запугивает ее подельница, которая представляется юристом. «Юрист» грозит пострадавшим многомиллионными исками за оскорбление чести и достоинства Анны.

Как нам тогда сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, «следователем Следственного управления УМВД России по г. Улан-Удэ расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 34-летней гражданки, подозреваемой в хищении денежных средств у двух гражданок путем обмана и злоупотребления доверием. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по сбору и проверке доказательств по уголовным делам».

Недавно Евгения сообщила нам, что она и еще несколько человек написали в полиции заявление также на «юриста», заявления у них приняли.

Также женщины сходили в суд, в который «юрист» направляла иск о защите чести и достоинства, где Анна требовала взыскать с обманутых ею вкладчиц по миллиону рублей. В суде ответили, что иск не принят в связи с несоответствиями.

Также Евгения рассказала, что обманутые Анной вкладчики продолжают обращаться в полицию.

«Следователь сказала, что очную ставку ещё не назначили, ещё идёт проверка. А Анна до сих пор занимается «вкладами», - рассказала Евгения.





Фото: "Номер один"