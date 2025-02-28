Общество 28.02.2025 в 12:50

В Бурятии полным ходом идет подготовка к новому пожароопасному сезону

Лесники проходят специализированное обучение
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии полным ходом идет подготовка к новому пожароопасному сезону

В Бурятии полным ходом идет подготовка к новому пожароопасному сезону. Лесники проходят специализированное обучение, сообщили в РАЛХе.

В соответствии с приказом Республиканского агентства лесного хозяйства от 24.01.2025 № 40 проведено техническое обучение главных лесничих – начальников отделов, лесничих и участковых лесничих.

 - Всего прошли обучение 101 человек, из них 27 главных лесничих, 16 лесничих и 58 участковых лесничих. Конечно, у нас работают опытные специалисты, но улучшение знаний наших сотрудников - важный элемент в подготовке к сезону лесных пожаров. Лесникам рассказали о работе в программе ИСДМ - Рослесхоз, как правильно заполнять карточки лесных пожаров и профилактических выжиганий, что важно соблюдать сроки и точность заполнения, - рассказал Игорь Понаморев, заместитель начальника отдела охраны, защиты лесов.

Лесники ежегодно проходят специализированное обучение, направленное на повышение квалификации.

 

Фото: РАЛХ

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