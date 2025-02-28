Общество 28.02.2025 в 13:14

1 марта в Улан-Удэ пройдет зимний флешмоб Буряад театра

Принять участие может любой желающий в национальных или стилизованных костюмах
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Текст: Служба информации "Номер один"
1 марта в Улан-Удэ пройдет зимний флешмоб Буряад театра

В первый день нового года по буддийскому календарю – 1 марта в 12.00 начнется флешмоб в дэгэлах от Бурятского театра драмы, посвященный Сагаалгану (возрастное ограничение 0+). Колонна отправится от Площади Революции вверх по улице Ленина до Театральной площади. В нем могут принять участие все желающие.

Инициатором этой акции, впервые прошедшей в прошлом году, стал худрук Буряад театра Олег Юмов.

- Идея пройти по главной улице столицы Бурятии так понравилась жителям города, что уже летом к шествию присоединились представители разных обществ и национальностей в своих традиционных костюмах, - отметили в министерстве культуры Бурятии.

На всех участках пути от площади Революции до Театральной площади к яркой колонне в национальных одеждах могут присоединяться все желающие.

В 13.00 на Театральной площади состоится небольшой праздничный концерт (возрастное ограничение 0+).

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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