1 марта в Улан-Удэ пройдет зимний флешмоб Буряад театра

В первый день нового года по буддийскому календарю – 1 марта в 12.00 начнется флешмоб в дэгэлах от Бурятского театра драмы, посвященный Сагаалгану (возрастное ограничение 0+). Колонна отправится от Площади Революции вверх по улице Ленина до Театральной площади. В нем могут принять участие все желающие.

Инициатором этой акции, впервые прошедшей в прошлом году, стал худрук Буряад театра Олег Юмов.

- Идея пройти по главной улице столицы Бурятии так понравилась жителям города, что уже летом к шествию присоединились представители разных обществ и национальностей в своих традиционных костюмах, - отметили в министерстве культуры Бурятии.

На всех участках пути от площади Революции до Театральной площади к яркой колонне в национальных одеждах могут присоединяться все желающие.

В 13.00 на Театральной площади состоится небольшой праздничный концерт (возрастное ограничение 0+).

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один