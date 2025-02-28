В Бурятии охотники просят увеличить выплаты за добытых волков

Охота на волка – одна из самых сложных. Чтобы добыть серого хищника, нужны специальные знания и опыт. А также деньги – на бензин, на патроны. Поэтому охотники считают, что 8000 рублей и доплаты от районов не покрывают всех расходов, которые они несут при охоте.

«Многие жители районов вероятно сталкиваются с проблемой волков. И на решение проблем волков установлена фиксированная сумма 8 тысяч с доплатой от района. Но это не закрывает проблему по волкам, так как охотники особо не заинтересованы из-за вознаграждения, где «нет выхлопа». У нас в республике волк считается священным животным, но это не отменяет тот факт, что надо их численность ограничить и упростить процедуру фиксирования инцидентов», - пишут в соцсетях.

Как ранее сообщал «Номер один», охота на волка – очень трудозатратное занятие, которое отнимает много времени и требует отточенной сноровки. Маститых охотников в Бурятии всего 10 - 15 человек. Далеко не каждый готов отправиться за «серым разбойником». Добыча зверя обходится недешево.

- Бензин подорожал, поэтому каждый раз выезжать у нас не получается. Например, на «Ниве» заправляю бензином полный банк, выходит около 3000 рублей. Патроны тоже влетают в копеечку. На волка нужны кучные, хорошие патроны. Они дорогие. Среднее расстояние стрельбы составляет 250 - 300 метров. Я беру чешские патроны, стоимость колеблется от 500 до 1000 рублей за один патрон. Кроме того, ружье нужно пристреливать, особенно во время температурных колебаний. Если не пристреливать, может поменяться траектория полета пули. А в волка нужно попасть с первого выстрела, ведь второго не будет – он убежит, - рассказывал нам охотник Алексей Доржиев.

Государство частично возмещает охотникам затраты на добычу волков. За каждую особь Бурприроднадзор дает охотнику 8000 рублей. Кроме того, дополнительно стимулируют охотников районы. Например, Курумканский, Баргузинский, Окинский выплачивают 10 тыс. рублей, Еравнинский - 8 тыс. рублей, Кяхтинский - 5 тыс. рублей.





Фото: "Номер один"