Общество 01.03.2025 в 08:00
Жители Бурятии тоже едят насекомых
Продукты с красными цветом могут содержать переработанных жучков
Текст: Иван Иванов
Широко используемая в российской пищевой промышленности добавка делается из насекомых. Например, кармин — красный краситель, его получают из самки кошенильного червеца. Этот пищевой краситель добавляют везде: в мясную, молочную, алкогольную и безалкогольную продукцию, например в соки, а также в конфеты, мармелад и йогурты. Однако в применении таких добавок видит риски Россельхознадзор. Получают их из животного сырья, сообщает при этом «Агроэксперт».
Речь идет о пищевой добавке кармин (Е120) – красителе, который придает продуктам и напиткам красный цвет. Кармином подкрашивают мармелад, конфеты, глазурь, йогурты и фруктовые наполнители, соки и другие напитки, а также добавляют в колбасы и мясные изделия, а еще в кетчупы, маринады и соусы. Получают кармин из насекомых под названием кошениль (отряд полужесткокрылых). Самки кошенильных червецов выделяют карминовую кислоту, из нее и делают пищевой краситель. Импортируют Е120 преимущественно из стран Центральной и Южной Америки.
Получается, что с этими пищевыми добавками российские потребители, сами того не зная, практически ежедневно употребляют насекомых.
Любопытно, что еще в 2019 году руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что скоро мы все будем «есть то, что сделано из кузнечиков».
В целом тема энтомопротеинов перспективная, считают в ведомстве. Однако насекомые — это животные, а значит всю продукцию из них нужно контролировать с точки зрения ветеринарной безопасности.
Применение пищевых добавок регулируется техрегламентами Таможенного союза, пояснила начальник Управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагула.
Пищевые добавки проходят государственную регистрацию в Роспотребнадзоре и сертифицируются. Однако эти вещества не подлежат контролю, как другая животноводческая продукция в системе Россельхознадзора «ВетИС», обратила внимание Татьяна Балагула. Она отметила, что при импорте в числе прочего нужно учитывать эпизоотическую ситуацию в стране-изготовителе.
«Номер один» обнаружил, что выжимка из насекомых (кармины) активно добавляется в зефиры, мармелады, конфеты и напитки. Такие продукты на полках супермаркетов присутствуют. Добавим, что медики говорят о том, что у части населения имеется аллергия на частицы хитинового покрова и возможно появление даже анафилактического шока при употреблении продуктов с насекомыми.
Поэтому важно смотреть на состав покупаемых продуктов и, увидев Е120, или кармин, обходить подобный товар стороной.
Добавим, что не так давно спикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал власти Евросоюза. Володин уточнил, что в РФ насекомые в пищу не попадают, а в ЕС использование порошка из насекомых теперь регламентируется законодательством: в состав хлеба, сыра, джема, макаронных изделий производители смогут на законных основаниях включать перетертых личинок желтого мучного червя — хрущака. В Европе политики объяснили свое решение тем, что такая добавка — альтернативный источник белка.
Речь идет о пищевой добавке кармин (Е120) – красителе, который придает продуктам и напиткам красный цвет. Кармином подкрашивают мармелад, конфеты, глазурь, йогурты и фруктовые наполнители, соки и другие напитки, а также добавляют в колбасы и мясные изделия, а еще в кетчупы, маринады и соусы. Получают кармин из насекомых под названием кошениль (отряд полужесткокрылых). Самки кошенильных червецов выделяют карминовую кислоту, из нее и делают пищевой краситель. Импортируют Е120 преимущественно из стран Центральной и Южной Америки.
Получается, что с этими пищевыми добавками российские потребители, сами того не зная, практически ежедневно употребляют насекомых.
Любопытно, что еще в 2019 году руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что скоро мы все будем «есть то, что сделано из кузнечиков».
В целом тема энтомопротеинов перспективная, считают в ведомстве. Однако насекомые — это животные, а значит всю продукцию из них нужно контролировать с точки зрения ветеринарной безопасности.
Применение пищевых добавок регулируется техрегламентами Таможенного союза, пояснила начальник Управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагула.
Пищевые добавки проходят государственную регистрацию в Роспотребнадзоре и сертифицируются. Однако эти вещества не подлежат контролю, как другая животноводческая продукция в системе Россельхознадзора «ВетИС», обратила внимание Татьяна Балагула. Она отметила, что при импорте в числе прочего нужно учитывать эпизоотическую ситуацию в стране-изготовителе.
«Номер один» обнаружил, что выжимка из насекомых (кармины) активно добавляется в зефиры, мармелады, конфеты и напитки. Такие продукты на полках супермаркетов присутствуют. Добавим, что медики говорят о том, что у части населения имеется аллергия на частицы хитинового покрова и возможно появление даже анафилактического шока при употреблении продуктов с насекомыми.
Поэтому важно смотреть на состав покупаемых продуктов и, увидев Е120, или кармин, обходить подобный товар стороной.
Добавим, что не так давно спикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал власти Евросоюза. Володин уточнил, что в РФ насекомые в пищу не попадают, а в ЕС использование порошка из насекомых теперь регламентируется законодательством: в состав хлеба, сыра, джема, макаронных изделий производители смогут на законных основаниях включать перетертых личинок желтого мучного червя — хрущака. В Европе политики объяснили свое решение тем, что такая добавка — альтернативный источник белка.