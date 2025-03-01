Жители Бурятии тоже едят насекомых

Широко используемая в российской пищевой промышленности добавка делается из насекомых. Например, кармин — красный краситель, его получают из самки кошенильного червеца. Этот пищевой краситель добавляют везде: в мясную, молочную, алкогольную и безалкогольную продукцию, например в соки, а также в конфеты, мармелад и йогурты. Однако в применении таких добавок видит риски Россельхознадзор. Получают их из животного сырья, сообщает при этом «Агроэксперт».Речь идет о пищевой добавке кармин (Е120) – красителе, который придает продуктам и напиткам красный цвет. Кармином подкрашивают мармелад, конфеты, глазурь, йогурты и фруктовые наполнители, соки и другие напитки, а также добавляют в колбасы и мясные изделия, а еще в кетчупы, маринады и соусы. Получают кармин из насекомых под названием кошениль (отряд полужесткокрылых). Самки кошенильных червецов выделяют карминовую кислоту, из нее и делают пищевой краситель. Импортируют Е120 преимущественно из стран Центральной и Южной Америки.Получается, что с этими пищевыми добавками российские потребители, сами того не зная, практически ежедневно употребляют насекомых.Любопытно, что еще в 2019 году руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что скоро мы все будем «есть то, что сделано из кузнечиков».В целом тема энтомопротеинов перспективная, считают в ведомстве. Однако насекомые — это животные, а значит всю продукцию из них нужно контролировать с точки зрения ветеринарной безопасности.Применение пищевых добавок регулируется техрегламентами Таможенного союза, пояснила начальник Управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагула.Пищевые добавки проходят государственную регистрацию в Роспотребнадзоре и сертифицируются. Однако эти вещества не подлежат контролю, как другая животноводческая продукция в системе Россельхознадзора «ВетИС», обратила внимание Татьяна Балагула. Она отметила, что при импорте в числе прочего нужно учитывать эпизоотическую ситуацию в стране-изготовителе.«Номер один» обнаружил, что выжимка из насекомых (кармины) активно добавляется в зефиры, мармелады, конфеты и напитки. Такие продукты на полках супермаркетов присутствуют. Добавим, что медики говорят о том, что у части населения имеется аллергия на частицы хитинового покрова и возможно появление даже анафилактического шока при употреблении продуктов с насекомыми.Поэтому важно смотреть на состав покупаемых продуктов и, увидев Е120, или кармин, обходить подобный товар стороной.Добавим, что не так давно спикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал власти Евросоюза. Володин уточнил, что в РФ насекомые в пищу не попадают, а в ЕС использование порошка из насекомых теперь регламентируется законодательством: в состав хлеба, сыра, джема, макаронных изделий производители смогут на законных основаниях включать перетертых личинок желтого мучного червя — хрущака. В Европе политики объяснили свое решение тем, что такая добавка — альтернативный источник белка.