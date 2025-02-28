Общество 28.02.2025 в 14:41

Монголия запускает целину

Новая программа избавит страну от продовольственной зависимости
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Текст: Иван Иванов
Монголия запускает целину
Фото: freepik.com
Монголия начинает грандиозное освоение залежных земель под выращивание зерновых и овощей. Главная цель проекта - избавление от продовольственной зависимости. Сейчас львиную долю продовольствия страна ввозит из Китая и России.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Центральный банк (Монголбанк) и 10 коммерческих банков подписали соглашение о льготном кредите для финансирования кампании по устойчивому развитию земледелия «Целина-4». Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».

В ходе церемонии подписания министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жадамбын Энхбаяр сообщил, что месяц назад Центральный банк Монголии и коммерческие банки подписали соглашение о финансировании крупной программы по повышению уровня переработки шерсти, кашемира и кожи в легкой промышленности.

«Сегодня Правительство Монголии подписывает Соглашение о финансировании кампании «Целина-4», целью которой является интенсификация и диверсификация земледелия в идеальном сочетании с животноводством. Исходя из этого, планируется вывести легкую и пищевую промышленность на новый уровень. Кампания «Целина-4», которая позволит увеличить площадь пахотных земель на 200 тысяч гектаров, будет реализована до 2028 года. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению объемов производства продовольственной, сельскохозяйственной продукции и продукции легкой промышленности», - сказал Жадамбын Энхбаяр, добавив, что для достижения этой цели необходимо защитить сельскохозяйственные угодья от эрозии почвы.

«Кроме того, к 2030 году население страны достигнет четырех миллионов человек, а число туристов - одного миллиона. Существует острая необходимость в увеличении производства сельскохозяйственных культур для удовлетворения растущего спроса на продовольствие. В настоящее время продовольственная, сельскохозяйственная и легкая промышленность экспортируют продукцию на сумму 1 млрд долларов США, а с реализацией национального движения «Белое золото» и кампании «Целина-4», которые тесно взаимосвязаны, объём экспорта достигнет двух миллиардов», - подчеркнул министр.

В рамках кампании «Целина-4» коммерческие банки предоставят кредиты в области сельского хозяйства, животноводства и пищевой промышленности на сумму 800 млрд тугриков. Из них до 350 млрд тугриков будут направлены на пополнение оборотного капитала, а остальное - на инвестиции.

В 2025 году из государственного бюджета на субсидирование процентных ставок будет выделено 52,8 млрд тугриков. Правительство профинансирует 10 процентов кредитов на пополнение оборотного капитала. Срок кредитования составляет до двух лет для кредитов на пополнение оборотного капитала и до четырех лет для инвестиционных кредитов.
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