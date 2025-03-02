Бичурские сады зацветут как встарь?

Прокуратура Бичурского района, судя по всему, до сих пор разбирается с причинами крупного затопления, которое случилось еще в 2023 году. На этот раз ведомство заострило внимание на оросительной системе района, за которое отвечает ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия». Выяснилось, что из-за старости и отсутствия вливаний пропускная способность системы снизилась, что и могло стать одной из причин серьезных последствий паводка. Ведомство сопротивлялось до последнего, но в итоге его обязали проделать масштабную работу - восстановить систему мелиорации. На все про все дали полтора года.Прокурор Бичурского района, который подал иск к Управлению мелиорации, это сделал, как часто бывает, «в интересах неопределенного круга лиц». Он просил суд обязать Управление устранить эксплуатационные недостатки (по-простому – отремонтировать) системы мелиорации района. А именно: провести восстановительные работы головного сооружения; восстановить отсутствующее противофильтрационное покрытие каналов из железобетонных плит и лотков; восстановить разрушенные перегораживающие сооружения, быстротоки, водоспуски, водосбросы; восстановить каналы в земляном русле до проектных параметров и сооружений на них. Все это, по мнению прокурора, необходимо сделать в течение 18 месяцев.«Из акта обследования Бичурской оросительной системы от 26 сентября 2023 года следует, что для дальнейшей безопасной и эффективной эксплуатации Бичурской оросительной системы необходимо провести ремонтно-восстановительные работы, - представил суду свою позицию прокурор. - Конфигурация Бичурской оросительной системы представляет собой сеть взаимосвязанных главных водозаборов и каналов, которые в том числе пролегают через населенный пункт село Бичура».Прокурор напомнил и о паводковой ситуации 2023 года в селе Бичура. По его мнению, разлив воды произошел в том числе из-за отсутствия должной пропускной способности каналов Бичурской оросительной системы, а также из-за ее аварийного состояния.«Каналы Бичурской оросительной системы ограничены в пропускной способности в силу захламления бытовым мусором, камнями, что свидетельствует о ненадлежащем регулярном обследовании. Непринятие заблаговременных мер по проведению ремонта Бичурской оросительной системы, а также по предупреждению чрезвычайных ситуаций создает угрозу жизни и здоровью граждан, их имуществу. Принятие превентивных мер направлено на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения», - приводит суд позицию прокурора.Управление мелиорации, конечно, иску не обрадовалось. Ведь восстановление оросительной системы целого района - это десятки, а то и сотни миллионов рублей, огромная работа и большая ответственность. К тому же, как заявили в суде представители Управления, это восстановление никому особо и не нужно. Причем это даже не их мнение, а Минсельхоза Бурятии.«Требования прокурора безосновательны и сводятся к присуждению ответчику обязанности провести капитальный ремонт находящегося в его оперативном управлении объекта - головного водозаборного сооружения на реке Бичура. Лимиты бюджетных средств на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, находящихся в оперативном управлении ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз», относятся к компетенции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которое считает нецелесообразным проведение капитального ремонта, реконструкции ГВС на реке Бичура из-за отсутствия заинтересованных водопотребителей в Бичурском районе РБ», - изложили они свою позицию в суде.Представителя минсельхоза, кстати, на суд тоже позвали. Он встал на сторону подопечного министерству Управления мелиорации и требования прокурора не признал. В отличие от представителя администрации Бичурского района, которая поддержала идею восстановления оросительной системы.Суд первой инстанции внимательно выслушал стороны и принял решение удовлетворить иск прокурора, тем самым взвалив на маленькое Управление мелиорации огромную ношу. Срок, заявленный прокурором, тоже устоял – 18 месяцев.Естественно, Управление, не согласившись с этим решением, отправилось обжаловать его в Верховный суд Бурятии.«Возложение судом обязанности по ремонту имущества не соответствует закону и нарушает права ответчика как собственника имущества по своему усмотрению осуществления полномочий по содержанию в силу своих финансовых возможностей. У неопределенного круга лиц нет законного интереса в восстановлении объекта в хозяйственных целях, отсутствуют водопотребители, которые по возмездному договору пользовались бы услугами объекта ответчика по подаче воды в мелиоративных целях», - убеждал представитель Управления судебную коллегию.Более того, в Управлении считают, что ремонт объекта не может отразиться на паводковой ситуации без ликвидации самовольно обустроенных каналов и канавок, что не входит в его компетенцию.«Автор жалобы полагает бездоказательными предположения истца о том, что паводковая ситуация в 2023 году в селе Бичура связана с техническим состоянием объекта ответчика. Канал МК-1 ответчика не является водосбросным и увеличение его пропускной способности не приведет к уменьшению паводков», - приводит суд позицию Управления.Судьи Верховного суда, изучая вопрос, выяснили, что попытки поставить вопрос о ремонте уже поднимались, причем самим же Управлением мелиорации. Так, 17 мая 2021 года ведомство отправило в федеральный Департамент мелиорации Минсельхоза России перечень объектов капитального строительства мелиоративного комплекса, нуждающихся в реконструкции, техническом перевооружении и так далее. Спорные бичурские сооружения значились там под номером «3».Примечательно, что буквально через месяц – 9 июня того же года - в районе был введен режим ЧС – такой же, как и в 2023 году, когда его причинами стали ухудшение паводковой обстановки, частичное разрушение защитного сооружения «Бичурская дамба», наличие пострадавшего населения от паводка.Судьи отклонили довод Управления о том, что обветшалые сооружения никак не влияют на паводковую ситуацию.«Бичурская оросительная система, ГВС (головное водозаборное сооружение. – Прим. ред.), расположенная на реке Бичура, сеть мелиоративных каналов, а также канавы, отведенные из указанных каналов и используемые местными жителями для полива частных земельных участков, представляют собой единую гидротехническую систему, расположенную в селе Бичура, и аварийное состояние Бичурской оросительной системы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с паводковой ситуацией и разливом воды, создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также имуществу».В итоге решение суда первой инстанции устояло. А значит систему мелиорации все же придется рано или поздно восстанавливать. Конечно, вряд ли ведомство уложится в полтора года: только на то, чтобы выбить деньги из бюджета, понадобится много месяцев, если не лет. Потом – создание проекта, конкурсные процедуры, сама реконструкция. Но если систему все же восстановят, это не только защитит население от паводков, но и создаст новые перспективы для развития сельского хозяйства района.Ведь не секрет, что в Бичуре есть земли, способные приносить урожаи. А с достойной системой полива можно будет думать о дальнейшем развитии отрасли в районе.