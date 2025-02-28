Депутат Бурятии своим заявлением спровоцировал прокурорскую проверку

Прокуратура Бурятии организовала проверку по обращению депутата Народного Хурала республики Баира Цыренова об ограничении прав жителей республики при трудоустройстве. По его высказыванию, прозвучавшему на хуральской сессии, в ограничении прав виновата организация, осуществляющая строительство театра «Байкал».

Цыренов уверен, что при трудоустройстве отдается предпочтение приезжим из других регионов, а местным гражданам в работе отказывают.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обоснованности отказов гражданам в приеме на работу. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре республики.

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