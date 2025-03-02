Нефтяная ловушка для жизни

- То, что случилось, можно охарактеризовать настоящей экологической катастрофой - как из-за значительного вреда экосистеме, так и из-за загрязнения воды. Это в том числе катастрофа мирового масштаба, поскольку Черное море является важным международным водным путем и объектом экологического значения, - высказывает свое мнение насчет классификации произошедшего Эрдэни Климов. - Полностью ликвидировать последствия утечки нефтепродуктов в море сложно, потому что загрязнение оказывает долгосрочное влияние на экосистему. Даже после завершения очистных работ и восстановления морская флора и фауна могут оставаться под угрозой в течение многих лет. Однако комплексные меры, включающие механическую очистку, химическую обработку, биоремедиацию и длительный мониторинг, способны значительно смягчить последствия.





Люди пытаются отмыть найденных птиц от мазута, но сразу же отпустить их в естественную среду обитания просто не могут. Тщательное отмывание нефтепродуктов с оперения сказывается на жировой прослойке, а она, в свою очередь, отвечает у пернатых за терморегуляцию их организма. Многие птахи машинально пытаются очиститься самостоятельно, что приводит к сильной интоксикации. Помимо прочего, у сотни особей, доставленных в реабилитационные центры для животных, специалисты выявили ожоги глаз и слизистых.





В Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение сразу два нефтетанкера, перевозившие тысячи тонн мазута - «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Получив серьезные повреждения, советские корабли стремительно пошли ко дну, а их содержимое устремилось в море. Таким образом, жидким топливом оказалось загрязнено практически все побережье Краснодарского края. Ликвидировать последствия одной из крупнейших экологических катастроф ринулись люди со всей страны, в том числе бойцы десанта «Снежный барс».15 декабря 2024 года во время морской бури один из танкеров переломился пополам, другой же получил внушительные повреждения и сел на мель - в обоих случаях произошел разлив нефтепродуктов (корабли перевозили по меньшей мере 8,5 тыс. тонн мазута. - Прим. ред.). Спустя два дня под липким слоем жидкого топлива оказались уникальные песчаные пляжи Анапы и Темрюкского района.Катастрофа могла стать следствием целого ряда факторов. Включая как организационные ошибки - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, технические ограничения судов (по информации из открытых источников, оба танкера построены еще в советское время: один - в 1969 году, другой - в 1973 году. - Прим. ред.), так и сложные метеоусловия.Как итог вязкий мазут окутал полсотни километров береговой линии. Чрезвычайная ситуация затронула не только побережье Краснодарского края, но и западную часть Крыма.Для ликвидации последствий власти развернули оперативные штабы, направили необходимую технику и разного рода специалистов. Затем в кратчайшие сроки к уборке нефтепродуктов стали присоединяться неравнодушные люди со всей страны, среди которых оказались и наши студенты.Эрдэни Климов - 20-летний студент БИИК СибГУТИ, командир путинного отряда «Сириус». Нина Бурмистрова - 20-летняя студентка ВСГУТУ, боец путинного отряда «Наран». Молодые люди также являются членами крупнейшей молодежной организации страны БРО МООО «РСО».- В Анапу мы отправились, в первую очередь, как бойцы «Российского студенческого отряда», а уже потом как десанта «Снежный барс». В десанте я состою относительно недавно. Но вступить хотела очень давно, чтобы помогать пожилым и людям с трудными жизненными ситуациями. Собственно, время пришло, - делится Нина Бурмистрова. - На поступившее предложение поехать ликвидировать последствия катастрофы откликнулось много людей (500 человек на 100 мест. - Прим. ред.), но количество мест на регионы было ограничено. В нашем случае их оказалось лишь два из пяти. Пробыли мы там, к сожалению, не так долго, меньше недели. Но и за это время сделали все, что от нас зависело.Российские студенческие отряды действительно сделали очень многое, бросив на ликвидацию экологической катастрофы добровольческую силу. От организации в устранении нефтяных загрязнений приняли участие полтысячи человек. Одни только бойцы «Снежного барса» умудрились собрать свыше 1 700 мешков мазутного песка общей массой более 42,5 тонны.- Каждый день мы собирали по 30 - 50 мешков, - говорит Нина. - Во время ликвидации очень много общались с другими ребятами - студентами МЧС, которые работали в самые первые дни разлива нефтепродуктов. Они рассказывали, что находились по колено в мазуте. Так что, по сравнению с ними, наша работа не представляла огромной опасности и не была так тяжела.Из-за произошедшего разлива жидкого топлива пострадали водоплавающие птицы. В их числе чомга, более известная как большая поганка. Но в зоне чрезвычайного происшествия также находятся кряквы, лысухи, большие бакланы и другие пернатые, прилетевшие туда зимовать.Точное число пострадавших птиц пока не известно, по информации из разных источников, их количество может достигать как 5 000, так и 10 000 особей.Вместе с ними прямо сейчас умирает множество рыб, моллюсков, а также планктон. Уже есть информация о гибели первых дельфинов.Плохо не только флоре и фауне, но и людям. В новостях неоднократно всплывали сведения о том, что волонтеры сталкивались с симптомами отравления ядовитыми парами нефтепродуктов, из-за чего обращались за помощью к медикам. Где-то говорилось о десятках людей, где-то о сотнях.- В жаркую погоду мы действительно замечали небольшой запах бензина, но он распространялся только по пляжу. В городе такого не чувствовали. Отвращения к запаху мазута как такового не было, - вспоминает студентка. - Скорая медицинская помощь дежурила, однако ситуаций, в которых она могла бы понадобиться, не случалось. Нам всем в обязательном порядка выдавали средства индивидуальной защиты, респираторы, сапоги, специальные очки, перчатки, тканевые и силиконовые. Специалисты регулярно проводили для нас инструктаж, в котором четко и ясно дали понять - снимать защиту строго запрещено.Эрдэни же насчет запаха придерживается немного другого мнения. По его словам, нынешний «аромат» легендарного пляжа можно описать как острый, едкий и пронзительный, напоминающий расплавленный пластик или смолу.Тем не менее со студентами все хорошо. За плечами у бойцов десанта остался лишь незабываемый опыт взаимовыручки.- Для себя я сделал вывод, что солидарность и взаимопомощь в трудные моменты невероятно важны, - подводит некоторые итоги студент Эрдэни Климов. - Лично мне поездка запомнилась знакомством с новыми людьми и командной работой. Отрядная жизнь, мероприятия после работы и совместные усилия в ликвидации последствий объединили нас и стали важным опытом.Предстоящий пляжный сезон вряд ли пройдет как обычно, однако время покажет. Присутствующее в воздухе загрязнение так или иначе уменьшится, но только не последствия для почвы и морской акватории. Мазут значительно тяжелее воды, поэтому большая его часть опустится на дно, где соберется в комки. Какие-то из них мигрируют в сторону, какие-то выбросит на берег.Вполне возможно, что в ближайшее время доля нефтепродуктов может оказаться и на других участках побережья, из-за чего оценивать масштаб экологической катастрофы пока рано.Единственное, что можно утверждать наверняка, так это то, что последствия произошедшего мы будем наблюдать еще долго. Эксперты сходятся во мнении, что полное восстановление природы пролива займет не менее десяти лет.- Не могу точно сказать, можно ли ликвидировать все полностью, - говорит Нина Бурмистрова. - Но я очень надеюсь на то, что вся работа, которая сейчас проводится, будет проделана не зря.Фото: БРО МООО «РСО»