В Бурятии туристы запасаются долларами

Ряд российских банков ввели или повысили комиссии за прием иностранной валюты старого образца. В определенных случаях придется дополнительно заплатить грабительские комиссии. В Бурятии они существенно меньше, однако доллары старого образца в банках берут неохотно и по меньшему курсу. Тем не менее спрос на них это не останавливает, поскольку поток туристов за границу растет.Как сообщает «Российская газета», в феврале Солид Банк ввел комиссию за прием долларов серии 1996 - 2006 гг. и ранее в размере 1 тыс. рублей за одну купюру. Она появилась сравнительно недавно и не касается номиналов «один» и «два» доллара США, подтвердил корреспонденту издания сотрудник колл-центра. В банке «Санкт-Петербург» схожее правило заработает с 1 марта. Комиссия за прием составит 10 рублей за один доллар, кроме купюр в 10, 20 и 50 долларов США, начиная с серии 2004 года, а также 100 долларов США серии 2009 года, отмечается на сайте.В Бурятии разница между «новыми» и «старыми» долларами (различающимися по годам выпуска и состоянию банкнот) в среднем достигает 10 - 20 рублей за доллар.В СДМ-Банке комиссия на прием «старых» долларов выросла с 1,5 сразу до 5 тыс. рублей за банкноту 100 или 50 долларов образца 1995 года и ранее. То есть при нынешнем курсе она достигает более 50%. Раньше комиссия составляла 1,5 тыс. рублей и 500 рублей соответственно. И до 1 тыс. рублей повысили сбор за продажу банку купюр в 100 долларов образца 1996 - 2006 гг. и в 50 долларов образца 2006 года и ранее.Опасаясь получить подделку и не имея возможности провести проверку самостоятельно, обменные пункты, банки и магазины за пределами США отказываются принимать доллары старого образца. При этом внутри Соединенных Штатов замена старых банкнот осуществляется без изменений.В туристических странах, популярных среди россиян, доллары новых серий также пользуются преимуществом, но требования к внешнему виду и сохранности купюр там все же не такие жесткие, и «белые» доллары там меняют обычно без комиссий.Большее значение придается сохранности купюр, тем не менее владельцы долларов старого образца могут пострадать.Проблемы с обменом банкнот старше 2013 года выпуска уже возникают у россиян: их не меняют в ОАЭ и Турции, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии обменивают с дисконтом. Больше всего вопросов возникает при обмене 100-долларовых купюр. Это основная банкнота для платежей во всем мире.На 100 долларах изображен отец-основатель США и известный изобретатель Бенджамин Франклин. Это одна из самых старых купюр — впервые ее выпустили в 1862 году. С тех пор дизайн менялся несколько раз: в 1914 году на банкноте появился портрет Франклина, а ее современный внешний вид разработали и выпустили купюру в 2013 году. Тогда добавили защитную голографическую нить, изображение чернильницы и рельефный оттиск. Так, эти доллары стали «синими».Как говорят эксперты, в Бурятии основная часть покупателей наличных долларов (меняющих рубли возле Центрального рынка) - туристы, отправляющиеся за рубеж.До 2022 года такой проблемы не было. Карты Visa, выпущенные российскими банками, принимали в большинстве стран мира с целью конвертации местных валют или оплаты в торговых точках. Но после введения санкций эти карты перестали принимать за рубежом, а карты «Мир» полноценно работают лишь в нескольких странах мира.- Не все туристы имеют возможность оформить себе карты Visa и MasterCard в других странах и путешествовать не приобретая наличную валюту, - рассказывает улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. - Но я обычно рекомендую нашим туристам в любом случае часть средств везти в наличной, свободно конвертируемой валюте: долларах или евро. Поскольку безналичные расчеты у россиян в связи с известными событиями находятся в группе риска, а оказаться за рубежом без возможности оплаты услуг даже на короткий срок очень неприятно.Между тем спрос на поездки в зарубежные страны из-за укрепления рубля растет.Так, туры за границу для россиян подешевели на 10%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Более того, курс рубля продолжает укрепляться, что делает поездки за границу более выгодными. За два месяца курс доллара упал со 108 до 88 рублей, что заметно снижает стоимость туристических путевок и авиабилетов.Особенно вырос спрос на полеты из Иркутска в Таиланд. Так, стоимость авиабилетов из Иркутска в Бангкок снизилась с января в четыре раза. С 40 тысяч в январе - до 9,6 тыс. рублей в марте (в одну сторону). Столько же примерно стоит льготный билет для жителей ДФО по маршруту «Улан-Удэ – Москва».В туристических агентствах региона фиксируют повышенный спрос на поездки за границу.- Еще никогда туристические путевки и авиабилеты не дешевели так стремительно, как сейчас, - говорят представители туриндустрии.В связи с переговорами о мирном разрешении конфликта между РФ и Украиной наблюдатели отмечают, что вполне вероятно снятие американских санкций, которые серьезно тормозят международные расчеты России с внешним миром и осложняют выездной туризм. Пока же рынок выездного туризма фиксирует рост оптимизма.Таким образом, даже дополнительные комиссии на покупку долларов в Бурятии не влияют на объемы покупок валюты бурятскими туристами.