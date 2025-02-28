Общество 28.02.2025 в 16:09

Улан-удэнцев просят не паниковать при запуске электросирены

В республике пройдёт комплексная проверка системы оповещений
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцев просят не паниковать при запуске электросирены

5 марта в Бурятии пройдет всероссийская комплексная проверка работоспособности систем оповещения населения. Во время плановых звуковых сигналов жителей Улан-Удэ просят сохранять спокойствие.

- С 10:40 до 10:43 (по местному времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторится три раза. С 10:43 до 10:44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Радио России) текстовым сообщением «Техническая проверка», - рассказали в ГО и ЧС республики.

Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Республики Бурятия с просьбой соблюдать спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

Фото: loon.site

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