Общество 28.02.2025 в 16:32

В Бурятии на 14 процентов снизилось число детей в домах-интернатах

Об этом сообщила детский омбудсмен республики Наталья Ганькина
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии на 14 процентов снизилось число детей в домах-интернатах

27 февраля в столице Бурятии состоялся круглый стол «Участие НКО в системе профилактики социального сиротства». В его работе приняли участие советники Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, которые проводят в республике инспекцию системы профилактики социального сиротства.

Детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина отметила положительную тенденцию: на 14 процентов снизилось количество детей, находящихся в соцучреждениях.

В работе круглого стола приняли участие и выступили с докладом-презентацией о своей работе некоммерческие организации. Их проекты направлены на профилактику социального сиротства и помощь семьям в трудной жизненной ситуации.

- Надо сказать, что в республике Бурятия очевиден уже такой подход в сторону сохранения семьи, развития семьесберегающих практик. Конечно, предстоит еще большой пласт работы. Надеемся, что наши рекомендации, наши выводы помогут региону в этой работе. Мы посетили несколько учреждений, где находятся дети. Кроме того, посмотрели работу комиссии по несовершеннолетним, органов опеки, медицинских и образовательных учреждений, - рассказала советник Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Олеся Трофимова.

Свой опыт и свои предложения внесли общественники: члены Общественной палаты Республики Бурятия, Региональной общественной организации «Женщин Бурятии», Благотворительного фонда «Радость материнства», республиканского отделения Российского детского фонда, Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Найдал», РОО реабилитационной помощи онкологическим больным «Я живу», РОО «Центр социальной защиты детей-сирот и детей с ограниченными возможностями «Справедливый мир» и другие.

- На учете у нас состоит более 700 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Задача все ресурсы объединить и сделать все необходимое, чтобы помощь была вовремя. Большая работа проводится с приемными семьями. Мы от души благодарим наших родителей приемных за ту заботу, неравнодушие и внимание к нашим деткам, которые нуждаются в помощи. Особое внимание уделяем семьям участников специальной военной операции - это тоже большая работа совместно с Фондом «Защитники Отечества», - рассказала зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.

- Благодаря мероприятиям, объединяющим НКО и государственные ресурсы, удалось снизить число детей в соцучреждениях на 14 процентов. Эта тенденция радует, и мы дальше будем вместе работать для того, чтобы как можно меньше детей находилось в учреждениях. И с учетом рекомендаций, которые даны в ходе всероссийской комиссии профилактики социального сиротства, сможем обогатить нашу региональную карту ресурсов помощи семьям, - отметила детский омбудсмен республики Наталья Ганькина.

 

Фото: правительство Бурятии

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